არქტიკული ზღვის ყინულის მთავარი მწარმოებელი – ლაპტევების ზღვა გაყინვას აგვიანებს

ციმბირში ლაპტევების ზღვა, რომელიც არქტიკული ზღვის ყინულის მთავარ მწარმოებლად მიიჩნევა, გაყინვას აგვიანებს. ზღვა ჩვეულებრივ ოქტომბერში იყინება და ეს პირველი შემთხვევაა ზღვაზე აღრიცხვის წარმოების დაწყებიდან, როცა ოქტომბრის ბოლოს ზღვას ჯერაც არ დაუწყია გაყინვა. „გარდიანი“ წერს, რომ კლიმატოლოგების შეფასებით, ლაპტევების ზღვის დაგვიანებული გაყინვა გამოწვეულია ჩრდილოეთ რუსეთში უჩვეულოდ გაჭიანურებული სითბოთი და ატლანტიკური წყლების შედინებით. მეცნიერები ამბობენ, რომ ამან შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს პოლარულ რეგიონზე.

ოკეანის ტემპერატურა ამ რეგიონში ცოტა ხნის წინ საშუალო მაჩვენებელს 5 გრადუსით ასცდა, რაც რეკორდულად მაღალ სიცხესა და გასული ზამთრის ზღვის ყინულის მასის უჩვეულოდ ნაადრევ შემცირებას მოჰყვა.

აშშ-ს თოვლისა და ყინულის მონაცემების ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი კოლორადოში, ზაკარი ლაბი, ტვიტერზე ლაპტევების ზღვის ყინულის ლღობის დიაგრამას აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ ყინულის ლღობის პერიოდის აღმნიშვნელი მრუდი დიაგრამაზე თითქმის სწორ ხაზს დაემსგავსა:

A historic event is ongoing in the #Arctic.

We have to pay attention to these climate change indicators. pic.twitter.com/MH30qBau6s

— Zack Labe (@ZLabe) October 23, 2020