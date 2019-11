ირანში სამი გოგო ცეკვისთვის დააპატიმრეს

სამი ქალი ირანში ცეკვის გამო დააპატიმრეს, მათ თავიანთი ცეკვის ამსახველი კადრები სოციალურ ქსელში ატვირთეს. თითოეულ მათგანს ქსელში ათასობით მიმდევარი ჰყავს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ირანში ცეკვა ქალების დაპატიმრების მიზეზი გახდა. ინსტაგრამზე მოცეკვავეების მხოლოდ ინიციალები იყო მითითებული, თუმცა ირანის ხელისუფლებამ მათი ვინაობა გაარკვია, სამივე ქალი: სარა აფშარინი, სარა შარიათმადარი და ნილუფარ მოტიე “shuffle dance” – ის მასწავლებელია, ეს ავსტრალიაში წარმოქმნილი ცეკვის მიმდინარეობაა ელექტრონული მუსიკის თანხლებით.

Meanwhile, in Islamic Republic of Iran.

Iran is continues to arrest & jail young women for the “crime” of posting videos of themselves dancing.

The three, Sahra Afsharian, Sara Shariatmadari and Niloufar Motiei, were being held in the notorious Qarchak Prison near Tehran. pic.twitter.com/gbGbsYGMAn

— Ashraf Baloch🏳 (@ASJBaloch) November 3, 2019