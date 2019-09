ბათუმელმა არტისტმა Creams- იგივე ნათია ჭიჭინაძემ ახალი ვიდეოკლიპი ავტვირთა თავის ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე.

სიმღერა სახელად Die 4 you რიგით მესამე სოლო ნამუშევარია. ამ წლის მანძილზე უკვე გამოვიდა კლიპები სახელად Sleep on me და Lov.

ნათია მანამდე ბენდთან ერთად მოღვაწეობდა.