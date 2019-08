„მეტეორების წვიმა 2019“ ასტრომოყვარულების ობიექტივში [ფოტო]

ყოველი წლის აგვისტოში ასტრომოყვარულები მეტეორების წვიმას – პერსეიდებს ელოდებიან. მეტეორებს წარმოქმნის კომეტა სვიფტ-ტატლი, რომელიც 1862 წლის ივლისში 3-დღიანი ინტერვალით აღმოაჩინეს ლუის სვიფტმა და ჰორას პარნელ ტატლიმ. პერსეიდები იმიტომ ჰქვია, რომ პერსევსის თანავარსკვლავედის მიმართულებით ჩანს ცაზე.

დედამიწა ყოველწლიურად კვეთს კომეტის ორბიტას და დაახლოებით ერთი თვის (ივლისი-აგვისტო) მანძილზე იმყოფება მის სარტყელში.

ამის გამო დედამიწის ატმოსფეროში იჭრება მცირე ნაწილები კომეტის კუდისა და ქმნის შთამბეჭდავ სანახაობას.

წელს პერსეიდების პიკი, 11-14 აგვისტო დაემთხვა სავსემთვარეობას. ასეთ დროს მთვარის შუქის გამო ჭირს ასტროდაკვირვებისა და ფოტოგრაფიის წარმოება, თუმცა ერთგულმა ასტრომოყვარულებმა მაინც შეძლეს და გადაიღეს ფოტოები:

The Moon is sinking into the Adriatic Sea beneath the poorly visible Milky Way above it, while a bright Perseid meteor shoots to its right. Taken early this morning over Istra, Croatia, Aug 11th, 2019. pic.twitter.com/U6ZDI7yqrf

— Marko Korosec (@MarkoKorosecNet) August 11, 2019