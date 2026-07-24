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როგორ დავისვენოთ ტენერიფეზე, მარადიული გაზაფხულის კუნძულზე ესპანეთში 

24.07.2026
როგორ დავისვენოთ ტენერიფეზე, მარადიული გაზაფხულის კუნძულზე ესპანეთში 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სანამ საქართველოში ზაფხულის პიკი და პაპანაქება სიცხეა, ატლანტის ოკეანეში მდებარე კუნძულ ტენერიფეზე იდეალური ამინდია – ოკეანის ნიავი და ზომიერი სითბო დასვენებას განსაკუთრებით კომფორტულს ხდის. 

ტენერიფეზე, „მარადიული გაზაფხულის კუნძულზე“, არის გამორჩეული ადგილი – Regency Country Club, სადაც ტროპიკული ეგზოტიკა და ევროპული კომფორტი ერთმანეთს იდეალურად ერწყმის.

რატომ RCC Tenerife?

კუნძული ტენერიფე მსოფლიოში ცნობილია იდეალური კლიმატით – ვულკანური პეიზაჟები, ოკეანის სიგრილე და მზიანი დღეები წლის ნებისმიერ დროს საუკეთესო განწყობას ქმნის.

სწორედ ამ მშვიდ და მწვანე გარემოში, არონას მუნიციპალიტეტში, მდებარეობს Regency Country Club. სასტუმრო ცნობილი სანაპიროებიდან (ლოს კრისტიანოსი და პლაია დე ლას ამერიკასი) სულ რამდენიმე წუთის სავალზეა, თუმცა აქ მოხვედრისას სულ სხვა სამყაროში გადადიხართ:

  • აზიური ეგზოტიკა ევროპაში: ბალის სტილში შექმნილი არქიტექტურა, ხელნაკეთი ქვის ქანდაკებები, მარმარილოს იატაკი და ტროპიკული ბაღები სრულ სიმშვიდესა და იდეალურ განწყობას გიქმნით.
  • დაუვიწყარი ხედები: ჰორიზონტთან შერწყმული აუზიდან პირდაპირ ატლანტის ოკეანესა და მეზობელ კუნძულ ლა გომერას გადაჰყურებთ – ეს ის ხედია, რომელიც საღამოს მზის ჩასვლისას უბრალოდ უნდა ნახოთ.

რა გელით კურორტზე:

  • სრული რელაქსაცია: უსასრულო აუზი, ჯაკუზის ტერასა და ცალკე ზონა ბავშვებისთვის;
  • გასტრონომია: PURA Restaurant Lounge, სადაც ხმელთაშუა ზღვისა და საერთაშორისო სამზარეულოს საუკეთესო კერძებს დააგემოვნებთ;
  • განტვირთვა და ენერგია: სპა, მასაჟის რიტუალები, საუნა და თანამედროვე ფიტნესდარბაზი;
  • აქტიური დასვენება: საოჯახო გასართობი პროგრამები და საველოსიპედო მარშრუტები კუნძულის აღმოსაჩენად.

როგორ და როდის ვესტუმროთ?

ევროპის ძირითადი ჰაბებიდან (მადრიდი, ბარსელონა და ა.შ.) ტენერიფემდე ფრენა სულ რამდენიმე საათს გრძელდება, რაც ამ მიმართულებას ქართველი მოგზაურებისთვისაც ძალიან მოსახერხებელს ხდის.

ტენერიფე უნიკალურია იმითაც, რომ აქ სეზონი არასდროს სრულდება – იქნება ეს ზაფხულის შვებულება თუ ზამთარში მზიან დღეებში დაბრუნების სურვილი, კუნძული წელიწადის 12-ვე თვეს იდეალურ პირობებს გვთავაზობს.

 სასარგებლო ინფორმაცია:

სასტუმრო ნომრების ტიპების, ფასებისა და დაჯავშნის პირობების სანახავად ეწვიეთ სასტუმროს ოფიციალურ ვებგვერდს : www.regencycountryclub.com

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