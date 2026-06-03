მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პიცის ბრენდი, Domino’s Pizza, საქართველოში გაფართოებას აგრძელებს — 14 ივნისს ბათუმში ბრენდის რიგით მე-9 ფილიალი ოფიციალურად გაიხსნება. ახალი სივრცე სავაჭრო ცენტრ Porto Point-ში განთავსდება და სტუმრებს თანამედროვე გარემოს, სწრაფ სერვისსა და Domino’s-ის ლეგენდარულ გემოს შესთავაზებს.
Domino’s უკვე ათწლეულებია მსოფლიო პიცის ინდუსტრიის ერთ-ერთ ლიდერად ითვლება. ბრენდი 90-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მსოფლიოს მასშტაბით 22,000-ზე მეტ ფილიალს აერთიანებს. მისი წარმატების მთავარი საფუძველი ხარისხიანი ინგრედიენტები, ინოვაციური ტექნოლოგიები და მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურებაა.
საქართველოში Domino’s-მა მოკლე დროში შეძლო ერთგული მომხმარებლების დიდი საზოგადოების შექმნა. სწორედ ამიტომ ბათუმში გაფართოება კომპანიის განვითარების ბუნებრივი და მნიშვნელოვანი ეტაპია. ზღვისპირა ქალაქი, რომელიც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტსა და ადგილობრივ სტუმარს მასპინძლობს, საერთაშორისო ბრენდებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და პერსპექტიულ ლოკაციად მიიჩნევა.
ბათუმის ახალი ფილიალი Domino’s Georgia-სთვის უკვე რიგით მე-9 ობიექტია და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მსოფლიო ლიდერი პიცის ბრენდის გაფართოების გზაზე საქართველოში. კომპანია მომხმარებლებს კვლავ იმ სტანდარტს ჰპირდება, რომელმაც Domino’s მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პიცის ქსელად აქცია — სწრაფ მომზადებას, ხარისხიან პროდუქტს და ტექნოლოგიურ სერვისს.
14 ივნისს გახსნის ღონისძიებაზე სტუმრებს სპეციალური აქტივობები, გასართობი პროგრამა და სხვადასხვა სიურპრიზი დახვდებათ. ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი გახსნა ბათუმში სწორედ Domino’s-ის ახალი ფილიალი იქნება.
📍 მისამართი: ლერმონტოვის 34/119, Porto Point, ბათუმი.