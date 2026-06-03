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ბათუმში „დომინოს პიცის“ რიგით მე-9 ფილიალი იხსნება — ზაფხულის სეზონი კიდევ უფრო გემრიელი ხდება

03.06.2026
ბათუმში „დომინოს პიცის“ რიგით მე-9 ფილიალი იხსნება — ზაფხულის სეზონი კიდევ უფრო გემრიელი ხდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პიცის ბრენდი, Domino’s Pizza, საქართველოში გაფართოებას აგრძელებს — 14 ივნისს ბათუმში ბრენდის რიგით მე-9 ფილიალი ოფიციალურად გაიხსნება. ახალი სივრცე სავაჭრო ცენტრ Porto Point-ში განთავსდება და სტუმრებს თანამედროვე გარემოს, სწრაფ სერვისსა და Domino’s-ის ლეგენდარულ გემოს შესთავაზებს.

Domino’s უკვე ათწლეულებია მსოფლიო პიცის ინდუსტრიის ერთ-ერთ ლიდერად ითვლება. ბრენდი 90-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მსოფლიოს მასშტაბით 22,000-ზე მეტ ფილიალს აერთიანებს. მისი წარმატების მთავარი საფუძველი ხარისხიანი ინგრედიენტები, ინოვაციური ტექნოლოგიები და მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურებაა.

საქართველოში Domino’s-მა მოკლე დროში შეძლო ერთგული მომხმარებლების დიდი საზოგადოების შექმნა. სწორედ ამიტომ ბათუმში გაფართოება კომპანიის განვითარების ბუნებრივი და მნიშვნელოვანი ეტაპია. ზღვისპირა ქალაქი, რომელიც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტსა და ადგილობრივ სტუმარს მასპინძლობს, საერთაშორისო ბრენდებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და პერსპექტიულ ლოკაციად მიიჩნევა.

ბათუმის ახალი ფილიალი Domino’s Georgia-სთვის უკვე რიგით მე-9 ობიექტია და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მსოფლიო ლიდერი პიცის ბრენდის გაფართოების გზაზე საქართველოში. კომპანია მომხმარებლებს კვლავ იმ სტანდარტს ჰპირდება, რომელმაც Domino’s მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პიცის ქსელად აქცია — სწრაფ მომზადებას, ხარისხიან პროდუქტს და ტექნოლოგიურ სერვისს.

14 ივნისს გახსნის ღონისძიებაზე სტუმრებს სპეციალური აქტივობები, გასართობი პროგრამა და სხვადასხვა სიურპრიზი დახვდებათ. ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი გახსნა ბათუმში სწორედ Domino’s-ის ახალი ფილიალი იქნება.

📍 მისამართი: ლერმონტოვის 34/119, Porto Point, ბათუმი.

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