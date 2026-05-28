შავიზღვისპირეთის მარგალიტი, ბათუმი, წლებია ინარჩუნებს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკური და მიმზიდველი უძრავი ქონების ბაზრის სტატუსს. საერთაშორისო ინვესტორები, ადგილობრივი მყიდველები და უცხოეთში მცხოვრები ქართველები სულ უფრო ხშირად ინტერესდებიან ამ უნიკალური ლოკაციით. როდესაც საქმე ეხება ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორიცაა ბინების ყიდვა ბათუმში, მყიდველთა უმრავლესობა აქტიურად აფასებს სხვადასხვა უბნებს, ფასებსა და გრძელვადიანი უკუგების პოტენციალს.
თუ კაპიტალის დაბანდება თქვენც ამ ზღვისპირა ქალაქში გსურთ და საუკეთესო ვარიანტს ეძებთ, არჩევანის გაკეთება რამდენიმე ალტერნატივას შორის მოგიწევთ: ახალი ბულვარი, გარეუბნები თუ ისტორიული ცენტრი? გამოცდილი ინვესტორები თანხმდებიან, რომ ძველი ბათუმი კვლავ რჩება ყველაზე ელიტურ და სტაბილურ ზონად, სადაც კვადრატული მეტრის ფასი დროთა განმავლობაში მხოლოდ იზრდება და რომ უძრავი ქონება ბათუმში, კერძოდ კი მის ისტორიულ ნაწილში, გამორჩეულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს სთავაზობს მათ, ვისაც სტაბილური პასიური შემოსავლის მიღება როგორც სეზონური, ისე გრძელვადიანი იჯარიდან სურს.
იცხოვრეთ ისტორიის ეპიცენტრში: ბინების ყიდვა ბათუმში და ძველი ქალაქის ვინტაჟური ესთეტიკა
ძველი ბათუმი მკვეთრად განსხვავდება ქალაქის ნებისმიერი სხვა ნაწილისგან – არა მხოლოდ არქიტექტურით, არამედ იმ უნიკალური ენერგიით, რომელსაც სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის ფენები საუკუნეების განმავლობაში ქმნიდნენ. ქვაფენილიანი ქუჩები, დახვეწილი ფასადები, მაღალჭერიანი შენობები და ზღვისპირა ბულვარის სიახლოვე ქმნის საცხოვრებელ გარემოს, რომელიც ერთდროულად ავთენტური, კომფორტული და ვიზუალურად განუმეორებელია. სწორედ ეს ვინტაჟური ესთეტიკა ხდება გადამწყვეტი ფაქტორი, როდესაც საერთაშორისო ინვესტორები ბინების ყიდვას ბათუმში განიხილავენ – ისინი ეძებენ არა უბრალოდ საცხოვრებელ ფართობს, არამედ განსაკუთრებულ ატმოსფეროსა და ისტორიას.
ამ ესთეტიკასთან ერთად, ძველი ბათუმის ღირებულება პრაქტიკული, ფინანსური პერსპექტივიდანაც აშკარაა. ამ ლოკაციაზე მდებარე პრემიუმკლასის ობიექტები მაღალი საინვესტიციო მიმზიდველობით გამოირჩევა – უძრავი ქონება ბათუმში, ისტორიულ ცენტრში, მაქსიმალურად ლიკვიდურია ნებისმიერი ეკონომიკური ციკლის დროს, ვინაიდან ძველ ქალაქში თავისუფალი მიწის ნაკვეთები პრაქტიკულად აღარ არსებობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ შეძენილი ქონების ღირებულება და საიჯარო ფასი დროთა განმავლობაში სტაბილურად იზრდება.
ვინ დგას პრესტიჟული პროექტების მიღმა? – Central Management Group-ის ხედვა
ისტორიულ ცენტრში არსებული მკაცრად შეზღუდული რესურსისა და დეფიციტური მიწოდების პირობებში, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ის, თუ ვინ მართავს და ავითარებს საინვესტიციო ობიექტებს. სწორედ ამ პრემიუმ სეგმენტში პოზიციონირებს Central MG (Central Management Group) – წამყვანი საინვესტიციო და მენეჯმენტ კომპანია, რომელიც სპეციალიზდება Tower Group-ისა და სხვა სტრატეგიული პარტნიორების უძრავი ქონების პროექტების განვითარებასა და ექსკლუზიურ გაყიდვებზე. კომპანია შეიქმნა მართვის, მარკეტინგისა და დეველოპმენტის წამყვანი სპეციალისტების გაერთიანებით, რომელთაც საერთო ამბიციური მიზანი ამოძრავებდა: საქართველოში მსხვილი საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა და ადგილობრივი ბაზრის გლობალურ დონეზე განვითარება.
Central MG-ის სტრატეგია ეფუძნება მდგრადი განვითარების პრინციპებს, სადაც მთავარი აქცენტი პროექტების უმაღლეს ხარისხზე, ეკოლოგიურ სტანდარტებსა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე კეთდება. ციფრული პლატფორმების, ანალიტიკური მოდელებისა და ავტომატიზაციის ინოვაციური სისტემების დანერგვით, კომპანიამ სწრაფად დაიმკვიდრა ლიდერის პოზიცია ბაზარზე და ჩამოაყალიბა განვითარების ის მიმართულება, რომელიც დღეს კონკურენტებისთვისაც მთავარ ორიენტირად იქცა.
სწორედ ამ გრძელვადიანი ხედვისა და ინოვაციური მიდგომების საუკეთესო გამოხატულებაა კომპანიის პორტფოლიოში არსებული ექსკლუზიური პროექტი – Piazza Residence, რომელიც პირდაპირ პასუხობს ძველი ბათუმის მოყვარულთა და ვინტაჟური ესთეტიკის მაძიებელთა მოთხოვნებს. Central MG-მ ამ კომპლექსში შეძლო უნიკალური არქიტექტურული იდენტობის, სხვადასხვა კულტურის მრავალფეროვანი ატმოსფეროსა და თანამედროვე პრემიუმკლასის კომფორტის გაერთიანება. პროექტს განსაკუთრებულ და ექსკლუზიურ ხასიათს ანიჭებს 13-მეტრიანი მონუმენტური კოლონადები, ბუნებრივი ქვით მოპირკეთებული ფასადი და რაც მთავარია – ისტორიული მონუმენტი, რომელიც პირდაპირ არის ინტეგრირებული Piazza Residence-ის არქიტექტურაში. კომპლექსიდან გამოსვლისთანავე, მაცხოვრებლები თუ სტუმრები მომენტალურად ქალაქის ისტორიულ ქუჩებში, კულტურული ღირსშესანიშნაობებისა და მთავარი გასართობი სივრცეების ეპიცენტრში ხვდებიან, შავი ზღვის სანაპირომდე კი სულ რაღაც 10 წუთის ფეხით სავალი გზა აშორებთ. ეს არის პროექტი, რომელიც იდეალურია მათთვის, ვისაც სურს არა უბრალოდ კაპიტალის უსაფრთხოდ დაბანდება, არამედ გამორჩეული, შთამაგონებელი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა ზღვისპირა ქალაქის შუაგულში.
გრძელვადიანი საინვესტიციო მოდელები: პასიური შემოსავალი ისტორიულ ცენტრში
ბინების ყიდვა ბათუმში, ისტორიულ ცენტრში, პრაქტიკულად ნებისმიერი საინვესტიციო სტრატეგიის ფარგლებში ეფექტურად მუშაობს. მოკლევადიანი გაქირავება საერთაშორისო პლატფორმების საშუალებით განსაკუთრებით მომგებიანია აქტიურ საზაფხულო სეზონზე, როდესაც ტურისტული ნაკადი პიკს აღწევს. ამავდროულად, სეზონურობის მიუხედავად, ეს უბანი სტაბილურად ინარჩუნებს ბიზნესვიზიტორების, დიპლომატებისა და საქართველოში ხანგრძლივად მცხოვრები უცხოელი სპეციალისტების მაღალ მოთხოვნას, რაც ქონების მთელი წლის მანძილზე დატვირთულობას განაპირობებს.
ტურიზმის გლობალური განვითარება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საერთაშორისო ავიამიმოსვლის გაფართოება პირდაპირ აისახება საიჯარო ამონაგებსა და მოთხოვნაზე. ამ დინამიკაში ისტორიული ცენტრი ყოველთვის ლიდერობს, ვინაიდან ვინტაჟური არქიტექტურა და უბნის ავთენტური კონტექსტი ქმნის იმ უნიკალურ საცხოვრებელ გარემოს, რომლის ანალოგის შექმნა სხვა ლოკაციებზე შეუძლებელია.
სწორედ ამიტომ, Central MG-ის ექსკლუზიური პროექტი – Piazza Residence – განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს გამოცდილ ინვესტორებში. მათთვის, ვისთვისაც ბინების ყიდვა ბათუმში საინვესტიციო პრიორიტეტია და ვინც გადაწყვეტილებას ანალიტიკურ ფაქტორებზე დაყრდნობით იღებს. ეს უძრავი ქონება ბათუმში საუკეთესო შესაძლებლობაა კაპიტალის დასაცავად და მყარი პასიური შემოსავლის მისაღებად.
