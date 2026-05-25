თიბისი – 33 წელი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად

26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, თიბისი ტრადიციულად გამორჩეული კამპანიით აღნიშნავს და საზოგადოებას მთავარ გზავნილს უზიარებს – დამოუკიდებლობა შენი გადაწყვეტილებაა.

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 108 წელი და დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 34 წელი გავიდა. თიბისი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად დაიბადა 1992 წელს – ბრენდი, რომლის ისტორია ქვეყნის თანამედროვე განვითარების გზას მიჰყვება და დამოუკიდებლობის იდეას საკუთარ საქმიანობაში, ინიციატივებში და ადამიანებისთვის ცხოვრების გამარტივებაში ხედავს.

თიბისისთვის დამოუკიდებლობის იდეა ყოველთვის იყო ბრენდის იდენტობის განუყოფელი ნაწილი – რწმენა, რომ ქვეყნის განვითარებას ის ადამიანები ქმნიან, რომლებსაც საკუთარი შესაძლებლობების, იდეებისა და მომავლის სჯერათ. სწორედ ამ ღირებულებების გარშემო თიბისი უკვე 33 წელია ქმნის ბიზნესის, ტექნოლოგიურ, საგანმანათლებლო და კულტურულ გამოცდილებას, რომლებიც ადამიანებს უმარტივებს ყოველდღიურობას, ეხმარება მიზნების მიღწევაში და აძლიერებს რწმენას, რომ დამოუკიდებლობა პირადი გადაწყვეტილებით იწყება.

„26 მაისი ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თარიღია, რადგან თიბისი დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად შეიქმნა და განვითარდა. ეს დღე არის მუდმივი შეხსენება, რომ დამოუკიდებლობა ყოველდღიური არჩევანია – გჯეროდეს საკუთარი თავის, შენი საქმის და ქვეყნის მომავლის. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს“ – გიორგი თხელიძე, თიბისის გენერალური დირექტორი.

წლების განმავლობაში, თიბისი 26 მაისს არაერთი შთამაგონებელი კამპანიით აღნიშნავდა იქნებოდა ეს ანიმაცია, რადიოსპექტაკლი, „დამოუკიდებლობის სკოლა“, „გმირები“, „მომავალი ჩვენია”, „დამოუკიდებლობა იწყება შენით”, „ყველაზე ჯიუტი ადამიანების ქვეყანა“ და სხვა დასამახსოვრებელი კამპანიები, რომლებიც ადამიანებს ახსნებს, რომ დამოუკიდებლობა საკუთარ თავში დაჯერება, პასუხისმგებლობა, არჩევანი და გადაწყვეტილებაა. თიბისის წლევანდელი კამპანია ამ ამბის გაგრძელებაა.

