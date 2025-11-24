Robirent Group-მა სამშენებლო სექტორის განვითარების მხარდასაჭერად ბათუმში ფილიალი გახსნა

თბილისის ფილიალის წარმატების შემდეგ, Robirent Group-მა, ბალტიის რეგიონში ერთ-ერთმა წამყვანმა სამშენებლო ტექნიკის ქირავნობის კომპანიამ, ოფიციალურად გახსნა ახალი ფილიალი ბათუმში. გაფართოების მიზანია ადგილობრივ კონტრაქტორებს, დეველოპერებსა და ინდუსტრიულ კომპანიებს ადგილზევე მიაწოდოს თანამედროვე, სანდო ტექნიკა და მაღალი ხარისხის მომსახურება.
„ბათუმი არის დინამიკური სამშენებლო ცენტრი, სადაც ინტენსიურად იზრდება საცხოვრებელი, კომერციული და ინფრასტრუქტურული პროექტები,“ — განაცხადა Robirent.Ge-ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა, გიორგი კურდღელიამ.
„ჩვენი ბათუმის ფილიალი დასავლეთ საქართველოს კომპანიებს კიდევ უფრო უახლოებს საერთაშორისო სტანდარტის ტექნიკასა და მომსახურებას.“
თანამედროვე ტექნიკა თითოეული პროექტისთვის
ბათუმის ფილიალი მომხმარებლებს სთავაზობს მრავალფეროვან ტექნიკას მცირე და მსხვილი პროექტებისთვის. ხელმისაწვდომია:
• თაღოვანი (Scissor) ამწეები — სტაბილური ვერტიკალური წვდომა
• დიზელზე მომუშავე ბუმ-ამწეები — მაღალი სიმაღლის სამუშაოები გარე და რთულ რელიეფზე
• ალუმინის საყრდენები/კოშკები — მსუბუქი, მედულარული და მარტივი მონტაჟის
• ტრეილერზე დასამაგრებელი ამწეები — გადაადგილებაში მოქნილი და პრაქტიკული
• ტელესკოპური ამწეები (Telehandlers) — ტვირთის აწევა, გადაზიდვა და გადატანა
• სატვირთოზე დამონტაჟებული პლატფორმები — მობილური სამუშაოები ქალაქში და რეგიონებში
ფილიალი უზრუნველყოფს ტექნიკის სწრაფ მიწოდებას, ტექნიკურ მხარდაჭერას და უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობას.
სამუშაო სიმაღლე
Robirent Batumi-ის ტექნიკა ახორციელებს სამუშაოებს 7.8 მეტრიდან 35 მეტრამდე, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობას სხვადასხვა სამშენებლო და ინდუსტრიულ ობიექტებზე.
სტრატეგიული პარტნიორი განვითარებისთვის
Robirent Group-ში აღნიშნავენ, რომ კომპანია მხოლოდ ტექნიკის მიმწოდებელი არ არის — იგი გრძელვადიანი პარტნიორია, რომელიც ხელს უწყობს პროექტების ეფექტურ და უსაფრთხო შესრულებას.
„ჩვენი მიზანია საქართველოში სამშენებლო ტექნიკის ქირავნობის სტანდარტის ამაღლება და თითოეული პროექტისთვის სანდო, პროფესიონალური მხარდაჭერის შეთავაზება,“ — აღნიშნა გიორგი კურდღელიამ.
სად და როგორ დაგეხმარებათ Robirent Batumi
ბათუმისა და დასავლეთ საქართველოს კონტრაქტორებისთვის, დეველოპერებისთვის და ტექნიკის პარტნიორებისთვის ფილიალი უკვე სრულად ოპერირებს და მზად არის უზრუნველყოს პროექტები თანამედროვე ტექნიკითა და ექსპერტული მხარდაჭერით.
ფილიალის მისამართი: ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N134, ბათუმი
ტელეფონი: 551 40 99 99