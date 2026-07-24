რუსეთში, Wildberries-ის საწყობებში კვლავ ხანძარი გაჩნდა დრონების თავდასხმის შედეგად

პარასკევს, 24 ივლისს, ღამით, სანქტ-პეტერბურგზე, ლენინგრადის ოლქსა და ტვერზე დრონებით თავდასხმების შედეგად Wildberry-ის საწყობებში ხანძარი გაჩნდა.
ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა ალექსანდრე დროზდენკომ დაადასტურა ხანძარი ვსევოლოჟსკის ოლქის სოფელ ნოვოსარატოვკაში მდებარე Wildberries-ის საწყობში. მედიის ცნობით, თავდასხმის შემდეგ Wildberries-მა შეაჩერა მუშაობა სანქტ-პეტერბურგში არსებულ ორ საწყობში. ასევე, ოკუპირებულ ყირიმში, სიმფეროპოლში მდებარე Wildberries-ის დახარისხების ცენტრი ევაკუირებულ იქნა.
Wildberries-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ტატიანა კიმმა კომპანიის საწყობებზე თავდასხმებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეტევა მოხდა მათ სამ საწყობზე, თუმცა საქონლის გადარჩენა შეძლეს და წინასწარი მონაცემებით მსხვერპლი არ არის.
ამავე დროს, ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ დრონების შეტევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა.