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ვინ არის მიხაილო დრაპატი, უკრაინის ახალი მთავარსარდალი

22.07.2026
ვინ არის მიხაილო დრაპატი, უკრაინის ახალი მთავარსარდალი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

21 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობიდან გაათავისუფლა ალექსანდრ სირსკი და ამ პოსტზე მიხაილო დრაპატი დაინიშნა.

43 წლის მიხაილო დრაპატი გენერალ-მაიორია, მიღებული აქვს სამხედრო განათლება. მან ოფიცრის წოდება დამოუკიდებელ უკრაინაში მიიღო.

უკრაინული მედიის ცნობით, ჯერ კიდევ 2014 წელს დრაპატი მონაწილეობდა მიიღო ოკუპირებული მარიუპოლის განთავისუფლებაში. მისი ბრძანებით, უკრაინულმა ქვეითთა ​​საბრძოლო მანქანებმა 9 მაისს გაარღვიეს ოკუპირებულ ქალაქში საკონტროლო პუნქტები და თავად დრაპატი იმყოფებოდა პირველ ქვეითთა ​​საბრძოლო მანქანაში, რომელმაც ბარიერები გადალახა.

ვიდეო, როგორ შეიჭრა ოკუპირებულ მარიუპოლში საბრძოლო მანქანა, მაშინ ვირუსული გახდა.

უკრაინული მედიის ცნობით, 2022 წლის მარტში დრაპატი ხელმძღვანელობდა კრივოი როგის დაცვას, სადაც უკრაინულმა ძალებმა წარმატებით შეაჩერეს ოკუპანტები.

ასევე, დრაპატი მეთაურობდა ხერსონის ოპერატიულ ჯგუფს, რომელმაც გაათავისუფლა ხერსონის ოლქის მარჯვენა სანაპირო მიმდინარე ომის დროს.

2024 წლის თებერვალში დრაპატი დაინიშნა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილედ. ხოლო მაისში, ხარკოვის ოლქში რუსული შეტევის ფონზე, იგი ასევე გახდა ხარკოვის ძალების ოპერატიულ-ტაქტიკური ჯგუფის მეთაური.

ხარკოვში მიღწეული წარმატების შემდეგ მან გენერალ-მაიორის წოდება მიიღო.

2024 წლის იანვრის ბოლოს დრაპატი ასევე დაინიშნა ხორტიცის ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ჯგუფის მეთაურად, პარალელურად კი – სახმელეთო ჯარების მეთაურად. მოკლე ხანში, 2024 წლის ნოემბერში, დრაპატი უკრაინის შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების მეთაური გახდა.

ერთი წლის წინ, 2025 წლის ივნისში, მიხაილო დრაპატიმ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა – ამის მიზეზი გახდა რუსეთის სარაკეტო შეტევა უკრაინის შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების საწვრთნელ ქვედანაყოფზე, რის შედეგადაც სულ მცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა.

იმავე დღეს დრაპატიმ თქვა, რომ მეთაურის რანგში მან ვერ შეძლო ბრძანებების სრულად შესრულება და თანამდებობას ტოვებდა, თუმცა ზელენსკიმ მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და იგი გაერთიანებული ძალების მეთაურად დანიშნა.

21 ივლისს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის პოსტზე დანიშვნას დრაპატი ფეისბუქზე გამოეხმაურა. მან მადლობა გადაუხადა ზელენსკის – ნდობისთვის და თავდაცვის ძალებს – ახალი ეტაპისთვის.

„უკრაინის სამსახურში ყოფნა ჩემთვის ყოველთვის პატივი იყო და დამოუკიდებლობისთვის ომის დროს ეს აბსოლუტურ პასუხისმგებლობას ნიშნავდა.

მადლობელი ვარ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის, ალექსანდრე სირსკის, უკრაინის არმიის გაძლიერებისადმი მისი თანმიმდევრული შრომისთვის. მე ამ არმიაში გავიზარდე.

ვიმუშავებ პასუხისმგებლობით, მიზანმიმართულად და პატივისცემით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღეს ჩვენს ქვეყანას იცავენ.

დიდება ერს. სიკვდილი მტრებს“ – წერს დრაპატი ფეისბუქზე.

მიხაილო დრაპატი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მესამე მთავარსარდალია რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომის პირობებში. მისი წინამორბედები იყვნენ ვალერი ზალუჟნი და ალექსანდრ სირსკი.

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