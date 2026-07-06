1 სექტემბრიდან შსს ტრანსპორტის ხმაურის დონეს შეამოწმებს – ნორმის დარღვევისთვის ჯარიმა 100 ლარია

2026 წლის 1-ლი სექტემბრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონეს შეამოწმებენ – ინფორმაციას შს სამინისტრო ავრცელებს.
შს მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის სერტიფიცირებული პორტატული აპარატის მეშვეობით შემოწმების წესი და პირობები.
უწყების ცნობით, ხმაურის დონის გაკონტროლება საერთაშორისო – ISO 5130:2019 სტანდარტთან შესაბამისობაში არსებულ, ხმაურის დონის საზომი პორტატული მოწყობილობის კომპლექტის მეშვეობით მოხდება.
ბრძანებაში ნათქვამია, რომ თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონე არ შეესაბამება ხმაურის დასაშვებ ნორმას, შსს-ს შეუძლია შემოწმების მიზნით გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება.
ამავე დროს, მძღოლი ვალდებულია დაემორჩილოს მოთხოვნას სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების თაობაზე; წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა და ხელი არ შეუშალოს სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვის პროცესს.
„სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული.
დადგენილების თანახმად, დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში – 23:00 საათიდან 08:00 საათამდე, სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბალს.
იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება, იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას.
იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას“ – წერს შსს.
რაც შეეხება ხმაურის გაზომვის პირობებს:
ბრძანების თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვამდე, ვიზუალური დათვალიერებით უნდა გამოირიცხოს ხმაურის მზომი პორტატული აპარატის მექანიკური დაზიანების კვალი, ხოლო გაზომვამდე და გაზომვის შემდეგ ხმაურის მზომი აპარატი უნდა დაკალიბრდეს;
სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვამდე, უნდა გაიზომოს ფონური ხმაური. თუ სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილ ხმაურსა და ფონურ ხმაურს შორის სხვაობა 10 დეციბალზე ნაკლებია, გაზომვის შედეგები სარწმუნო არ არის.
სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვა უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჰაერის ტემპერატურა მერყეობს -10°C-დან +50°C-მდე.
სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს: ძლიერი ქარი, ნალექი, ხმაურის ამრეკლი ზედაპირები ან/და სხვა ისეთი გარემოება, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს გაზომვის შედეგების სიზუსტესა და სანდოობაზე.