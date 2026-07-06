მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

1 სექტემბრიდან შსს ტრანსპორტის ხმაურის დონეს შეამოწმებს – ნორმის დარღვევისთვის ჯარიმა 100 ლარია

06.07.2026
1 სექტემბრიდან შსს ტრანსპორტის ხმაურის დონეს შეამოწმებს – ნორმის დარღვევისთვის ჯარიმა 100 ლარია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის 1-ლი სექტემბრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონეს შეამოწმებენ – ინფორმაციას შს სამინისტრო ავრცელებს.

შს მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის სერტიფიცირებული პორტატული აპარატის მეშვეობით შემოწმების წესი და პირობები.

უწყების ცნობით, ხმაურის დონის გაკონტროლება საერთაშორისო –  ISO 5130:2019 სტანდარტთან შესაბამისობაში არსებულ, ხმაურის დონის საზომი პორტატული მოწყობილობის კომპლექტის მეშვეობით მოხდება.

ბრძანებაში ნათქვამია, რომ თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონე არ შეესაბამება ხმაურის დასაშვებ ნორმას, შსს-ს შეუძლია შემოწმების მიზნით გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება. 

ამავე დროს, მძღოლი ვალდებულია დაემორჩილოს მოთხოვნას სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების თაობაზე; წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა და ხელი არ შეუშალოს სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვის პროცესს. 

„სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი  დადგენილებით არის რეგულირებული.

დადგენილების თანახმად, დასახლებულ პუნქტებში ღამის საათებში  – 23:00 საათიდან 08:00 საათამდე,  სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 80 დეციბალს.

იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომლის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას აღემატება, იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების 10 ქულით შემცირებას.

იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა 200 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 20 ქულით შემცირებას, ხოლო მესამე და ყოველი მომდევნო შემთხვევა  300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას და მართვის მოწმობის ქულების 30 ქულით შემცირებას“ – წერს შსს.

რაც შეეხება ხმაურის გაზომვის პირობებს:

ბრძანების თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვამდე, ვიზუალური დათვალიერებით უნდა გამოირიცხოს ხმაურის მზომი პორტატული აპარატის მექანიკური დაზიანების კვალი, ხოლო გაზომვამდე და გაზომვის შემდეგ ხმაურის მზომი აპარატი უნდა დაკალიბრდეს;

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვამდე, უნდა გაიზომოს ფონური ხმაური. თუ სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილ ხმაურსა და ფონურ ხმაურს შორის სხვაობა 10 დეციბალზე ნაკლებია, გაზომვის შედეგები სარწმუნო არ არის.

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვა უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჰაერის ტემპერატურა მერყეობს -10°C-დან +50°C-მდე.

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის გაზომვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს: ძლიერი ქარი, ნალექი, ხმაურის ამრეკლი ზედაპირები ან/და სხვა ისეთი გარემოება, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს გაზომვის შედეგების სიზუსტესა და სანდოობაზე.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ურეკში წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
ურეკში წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი
ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი
ბრალდებულები აჭარაში მოქალაქეებს მშენებლობა-რემონტს სთავაზობდნენ – თაღლითობა
ბრალდებულები აჭარაში მოქალაქეებს მშენებლობა-რემონტს სთავაზობდნენ – თაღლითობა

ქონების ჩამორთმევა რუსეთის არმიაზე „ფეიკების“ გავრცელებისთვის – დუმამ პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კანონს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 ნოემბერი

ხარკოვის დაბომბვის შედეგად დაშავებულთა რიცხვმა ასს მიაღწია, 7 ადამიანი დაიღუპა

თიბისი კაპიტალის ექსკლუზიური მხარდაჭერით, თეგეტა მოტორსმა ადგილობრივ ბაზარზე პირველი 6-თვიანი ობლიგაციები განათავსა 06.07.2026
თიბისი კაპიტალის ექსკლუზიური მხარდაჭერით, თეგეტა მოტორსმა ადგილობრივ ბაზარზე პირველი 6-თვიანი ობლიგაციები განათავსა
ომისთვის ადაპტირება – „უკრაინელი ქალები სამზარეულოებში აწყობდნენ დრონებს“ 06.07.2026
ომისთვის ადაპტირება – „უკრაინელი ქალები სამზარეულოებში აწყობდნენ დრონებს“
ტაბლო გამორთულია, ავტობუსი კი მოძრაობს – რომელ საათამდე მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში 06.07.2026
ტაბლო გამორთულია, ავტობუსი კი მოძრაობს – რომელ საათამდე მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი ბათუმში
1 სექტემბრიდან შსს ტრანსპორტის ხმაურის დონეს შეამოწმებს – ნორმის დარღვევისთვის ჯარიმა 100 ლარია 06.07.2026
1 სექტემბრიდან შსს ტრანსპორტის ხმაურის დონეს შეამოწმებს – ნორმის დარღვევისთვის ჯარიმა 100 ლარია
ბათუმში ზღვაში გაუჩინარებულ კაცს ამ დრომდე ეძებენ 06.07.2026
ბათუმში ზღვაში გაუჩინარებულ კაცს ამ დრომდე ეძებენ
თურქეთსა და საქართველოს შორის ამოქმედდა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების ციფრული სანებართვო სისტემა 06.07.2026
თურქეთსა და საქართველოს შორის ამოქმედდა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების ციფრული სანებართვო სისტემა