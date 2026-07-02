აჭარაში 100 წელს გადაცილებული 30 მოქალაქე ცხოვრობს

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით აჭარაში 100 წლის და მეტი ასაკის 30 მოქალაქე ცხოვრობს.
ხანდაზმულებს შორის ყველაზე უხუცესი შუახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 112 წლის ნაქიფე დავითაძეა.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 1 ივლისს აჭარაში სამ მოქალაქეს შეუსრულდა 100 წელი.
ხანდაზმულებს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 5 000 ლარის ოდენობით გადაეცათ.
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების თანხა აჭარაში 2026 წელს 1500 ლარიდან 5 000 ლარამდე გაიზარდა.
ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების უმრავლესობა აჭარაში მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრობს.