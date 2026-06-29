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რუსეთში ბენზინის შავ ბაზარზე გაყიდვისთვის მინიმუმ 4 პირი დააკავეს

29.06.2026
რუსეთში ბენზინის შავ ბაზარზე გაყიდვისთვის მინიმუმ 4 პირი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთში ბენზინის შავ ბაზარზე გაყიდვისთვის მინიმუმ 4 ადამიანია დაკავებული.

რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელ ინფრასტრუქტურაზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების დარტყმების გამო, საწვავის კრიზისია, სწორედ ამან გამოიწვია შავი ბაზრის გაჩენა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ირკუტსკის რეგიონის დეპარტამენტი დღეს, 29 ივნისს, ტელეგრამზე წერს, რომ  4 პირი დააკავეს ბენზინის გაყიდვისთვის შავ ბაზარზე. დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში.

გავრცელებული ინფორმაციით, დაკავებულები უკანონო ბიზნეს საქმიანობას ეწეოდნენ და ბენზინს ძალიან მაღალ ფასებში ყიდდნენ.

ამავე ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ რეგიონის გუბერნატორის მოთხოვნების გვერდის ავლისა და საწვავის ავზით შევსების მცდელობა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 20.6.1 პუნქტის შესაბამისად, რომელიც „ქცევის წესების შეუსრულებლობას მაღალი მზადყოფნის რეჟიმის შემოღებისას“ ითვალისწინებს.

„მაღალი მზადყოფნის რეჟიმი“ 27 ივნისს ირკუტსკის რეგიონის გუბერნატორმა იგორ კობზევმა გამოაცხადა. „როსნეფტის“ ბენზინგასამართი სადგურებზე ფიზიკური პირებისთვის საწვავის მიწოდების ლიმიტს 50 ლიტრს შეადგენს დღეში ერთ ავტომობილზე, ერთი შევსებისას. საწვავის გაყიდვა ნებისმიერ კონტეინერში, გარდა ავტომობილის საწვავის ავზისა, აკრძალულია.

რუსეთში საწვავის კრიზისი სულ უფრო მწვავდება. მთავარი მიზეზი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე სისტემატური დარტყმებია.

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