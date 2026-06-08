მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით

08.06.2026
უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 8 ივნისს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, კრასნოდარის მხარეში, ნოვოროსიისკში მდებარე „გრუშოვაიას“ ნავთობბაზაზე დარტყმის ფაქტი.

კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმა ორშაბათს დილით განაცხადა, რომ ნოვოროსიისკში მდებარე ნავთობბაზაზე დრონის თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია.

მედიის ცნობით, „გრუშოვააიას“ ნავთობსაცავი, რომელიც ეკუთვნის „ტრანსნეფტის“ შვილობილ კომპანია „ჩერნომორტრანსნეფტს“, კავკასიაში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობპროდუქტების შესანახი ობიექტია. კომპლექსი მოიცავს დაახლოებით 1.2-1.4 მილიონი ტონა საერთო ტევადობის ავზებს და ნოვოროსიისკის პორტის საკვანძო ცენტრს წარმოადგენს. ობიექტი გამოიყენება ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მისაღებად, შესანახად და გადასაზიდად.

ეს არ არის უკრაინის პირველი დარტყმა „გრუშოვაიას“ ნავთობბაზაზე. უკრაინული დრონების ბოლო დარტყმა ამ ნავთობბაზაზე 23 მაისს მოხდა.

გარდა ამისა, 8 ივნისს უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთში ვოლგოგრადის რეგიონში „კრასნი იარის“ ხაზოვანი წარმოებისა და განაწილების სადგური დაბომბეს. რეგიონის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ „ნამსხვრევების ჩამოვარდნამ ჟირნოვსკის რაიონში წარმოებისა და განაწილების სადგურის ტერიტორიაზე ხანძარი გამოიწვია, რომელიც სწრაფად ჩააქრეს“.

______________

ფოტო: უკრაინის გენშტაბი

 

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივნისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივნისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 ივნისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 ივნისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 ივნისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 ივნისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივნისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 21 აგვისტო

რუსეთმა 685 ათასი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი

როდიდან დაინიშნება იალაღებზე უფასო ტრანსპორტი 08.06.2026
როდიდან დაინიშნება იალაღებზე უფასო ტრანსპორტი
კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე 08.06.2026
კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე
ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორს“ 65 წლით დამატებით 43,3 ჰექტარს გადასცემენ ზღვაში 08.06.2026
ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორს“ 65 წლით დამატებით 43,3 ჰექტარს გადასცემენ ზღვაში
უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით 08.06.2026
უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით
დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქის უცხოელთან ფიქციური ქორწინება 08.06.2026
დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქის უცხოელთან ფიქციური ქორწინება
რა რეგულაციებს უწესებს შსს უცხოელ სტუდენტებს საქართველოში 08.06.2026
რა რეგულაციებს უწესებს შსს უცხოელ სტუდენტებს საქართველოში