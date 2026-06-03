მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს

03.06.2026
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს.

„დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე, სხვადასხვა დანაშაულისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა.

სამართალდამცველებმა მსჯავრდებული ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბათუმში დააკავეს“ – იუწყება შს სამინისტრო.

უწყების ცნობით, დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
დაკავება ნარკოტიკებზე ბათუმის აეროპორტში – ბრალდებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ
დაკავება ნარკოტიკებზე ბათუმის აეროპორტში – ბრალდებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ
„ბარემ პირდაპირ მიუერთონ განათლების სამინისტრო შსს-ს“- რევაზ აფხაზავა
„ბარემ პირდაპირ მიუერთონ განათლების სამინისტრო შსს-ს“- რევაზ აფხაზავა
„შიში“ – რატომ გადავიდა ივანიშვილი ფეისბუქის კონტროლზე
„შიში“ – რატომ გადავიდა ივანიშვილი ფეისბუქის კონტროლზე
ბსუ-ს პროფესორის საქმეზე ეთიკის კომისია იმსჯელებს – შსს-მ გამოძიება დაიწყო
ბსუ-ს პროფესორის საქმეზე ეთიკის კომისია იმსჯელებს – შსს-მ გამოძიება დაიწყო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 25 ნოემბერი

ოდესაში რუსეთის დრონების თავდასხმის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ნოემბერი

ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს 03.06.2026
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს
ბათუმში „დომინოს პიცის“ რიგით მე-9 ფილიალი იხსნება — ზაფხულის სეზონი კიდევ უფრო გემრიელი ხდება 03.06.2026
ბათუმში „დომინოს პიცის“ რიგით მე-9 ფილიალი იხსნება — ზაფხულის სეზონი კიდევ უფრო გემრიელი ხდება
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 ივნისი 03.06.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 ივნისი
„ახლა პირდაპირ ჯარიმა, თუ ციხეში უნდა გამიშვან?“ – რას ამბობენ ბათუმში ფეისბუქის გაკონტროლებაზე 02.06.2026
„ახლა პირდაპირ ჯარიმა, თუ ციხეში უნდა გამიშვან?“ – რას ამბობენ ბათუმში ფეისბუქის გაკონტროლებაზე
ბათუმში ერთი კვარტლის ჩანაცვლებას გეგმავენ – რატომ დამალა საკრებულომ პროექტი დამტკიცებამდე 02.06.2026
ბათუმში ერთი კვარტლის ჩანაცვლებას გეგმავენ – რატომ დამალა საკრებულომ პროექტი დამტკიცებამდე
მოვითხოვთ ირაკლი ჩიხლაძის საქმეზე გრიფის მოხსნას და სასამართლო პროცესზე მედიის დაშვებას – ქარტია 02.06.2026
მოვითხოვთ ირაკლი ჩიხლაძის საქმეზე გრიფის მოხსნას და სასამართლო პროცესზე მედიის დაშვებას – ქარტია