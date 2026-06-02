როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

02.06.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 2 ივნისის 21 საათიდან 3 ივნისის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
    ღამით: 10 – 15 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
    ღამით: 3 – 8 გრადუსი ყინვა

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +18 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 4-5 ივნისს აჭარაში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი.

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

ამერიკაში თავშესაფრის მისაღებად „ქეისებს" ქმნიდნენ – პროკურატურამ 3 პირი დააკავა 02.06.2026
საიამ სტრასბურგში გაგზავნა საჩივარი ტროტუარზე დგომის საქმეზე 02.06.2026
დაკავება ნარკოტიკებზე ბათუმის აეროპორტში – ბრალდებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ 02.06.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 02.06.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 ივნისი 02.06.2026
„ბარემ პირდაპირ მიუერთონ განათლების სამინისტრო შსს-ს"- რევაზ აფხაზავა 01.06.2026
