რატომ დაარტყა ახალგაზრდა გოგოს – ბსუ-ს პროფესორის განმარტება

28.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ახალგაზრდა აქტივისტები – თაკო სურმანიძე და ნონა მირზოევა ამბობენ, რომ ბსუ-ს პროფესორმა, ნანი გვარიშვილმა მათზე იძალადა. აქტივისტები დღეს, 28 მაისს, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პეტიციაზე ხელმოწერას აგროვებდნენ – „მიეცი წამალი ბავშვებს“.

თაკო სურმანიძის თქმით, ბსუ-თან განსაკუთრებული აქტივობა დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 წუთში 300-მდე ხელმოწერა შეგროვდა. ამ დროს გამოვიდა უნივერსიტეტიდან პროფესორი, ნანი გვარიშვილი მეუღლესთან და კიდევ ერთ პირთან ერთად.

„ამ ქალმა თითის ქნევით დამიწყო ჭკუის სწავლება და ყვირილი, რომ არაფერი არ ვიცი, რძე არ შემშრობია და სახელმწიფომ ძალიან კარგად იცის, ვინ უნდა დააფინანსოს.

ამ აგრესიის გადაღება დაიწყო მობილური ტელეფონით ჩემმა მეგობარმა, ნონა მირზოევამ. ქალბატონი კიდევ უფრო გაღიზიანდა, როცა შენიშნა, რომ უღებდნენ და პირდაპირ ხელში სწვდა ნონას, მას ხელიდან დააგდებინა ტელეფონი… ამიტომაც შეწყდა ვიდეოს ჩაწერა.

ამის შემდეგ ხელზე რამდენჯერმე დაარტყა ამ პროფესორმა ნონას და თან ორივეს გვლანძღავდა,“ – უთხრა „ბათუმელებს“ თამარ სურმანიძემ.

ვიდეო, რომელიც აქტივისტებმა მოგვაწოდეს, მკაფიოდ ჩანს, როგორ აგდებინებს პროფესორი ნანი გვარიშვილი ახალგაზრდა აქტივისტს ხელიდან მობილურ ტელეფონს. ამ ინციდენტის შემდეგ პროფესორი უნივერსიტეტის დაცვის სამსახურს მიმართავს: „ვინ მისცა უფლება ენის გრძელების?“ მას აქტივისტები ეუბნებიან: „ხელით შეგვეხეთ“.

ნანი გვარიშვილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. იგი ბიოლოგიის დარგობრივ დეპარტამენტში მუშაობს. „ბათუმელები“ დაუკავშირდა ნანი გვარიშვილს:

„გამოდის, რომ ძალიან ცუდად უყურეთ ვიდეოს… ნახეთ, როგორ იქცევიან ახალგაზრდები? მე მათ ხუთჯერ ვთხოვე, რომ არ გაქვთ უფლება გადაღების, ისინი მომმართავდნენ შენობით და თავხედობით, არაკომპეტენტურობა ლამაზი ნათქვამია კიდევ.

მე რომ მიღებ, არ უნდა მკითხო, გადამიღო თუ არა? თუ თქვენც ასე ფიქრობთ?“ – გვითხრა ნანი გვარიშვილმა. მან აქ სატელეფონო საუბრის შეწყვეტა ამჯობინა.

აქტივისტებმა უკვე მიმართეს შსს-ს.

დაიწყო თუ არა გამოძიება? – „ბათუმელები“ ამ კითხვით დაუკავშირდა შსს-ს პრესცენტრს.

პასუხის მიღების შემთხვევაში ინფორმაცია განახლდება.

 

