ოზურგეთში ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოზურგეთში დააკავეს სხვადასხვა დანაშაულისთვის ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე.
შსს-ს ცნობით, თურქეთის მოქალაქე მარნეულის რაიონული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე იძებნებოდა და მას დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული.
უწყების ცნობით, დაკავებული, ასევე, თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა.
პოლიციამ ძებნილი პირი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დააკავეს.