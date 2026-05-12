საქართველოს რაგბის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს, მერაბ შარიქაძეს 11-წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს ანტიდოპინგური წესების დარღვევის გამო. მიზეზი საიდუმლო სქემაში მონაწილეობაა, რომელიც ნაკრების მოთამაშეებს ანტიდოპინგური ტესტების დროს თაღლითობაში ეხმარებოდა.
ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს.
ამავე დროს, 6-წლიანი დისკვალიფიკაცია მისცეს მორაგბეებს: გიორგი ჭყოიძეს, 3-3 წლიანი დისკვალიფიკაცია – ლაშა ხმალაძეს, ოთარ ლაშხს და მირიანი მოდებაძეს და ცხრათვიანი – ლაშა ლომიძეს.
9-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა საქართველოს რაგბის გუნდის ყოფილ მთავარ ექიმს, ნუცა შამათავას. გამოცემის ინფორმაციით, მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს (WADA) გამოძიებამ დაადგინა, რომ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტო წინასწარ ატყობინებდა ნაკრების ექიმს, ნუცა შამათავას, დაგეგმილი ტესტირებების შესახებ, ის კი ამ ინფორმაციას მორაგბეებს საერთო ჩატში უზიარებდა.
„ბიბისის“ ცნობით, მერაბ შარიქაძემ აღიარა, რომ თანაგუნდელებს ტესტირებისთვის საკუთარ „სუფთა“ შარდს აძლევდა.
„მსოფლიო რაგბიმ (World Rugby) ეჭვი 2023 წლის მსოფლიო თასის მოსამზადებელ პერიოდში აიღო, როდესაც სინჯებში ანომალიები აღმოაჩინეს. ორგანიზაციის განცხადებით, ნიმუშების ჩანაცვლების მიზანი, სავარაუდოდ, რეკრეაციული ნარკოტიკების მოხმარების დაფარვა იყო. ხელახალმა შემოწმებამ აჩვენა, რომ ნიმუშების ჩანაცვლების 5 შემთხვევა 2019 წლით თარიღდება.
შარიქაძემ 2023 წლის მსოფლიო თასზე ჯგუფური ეტაპის სამ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ტურნირის დასრულების შემდეგ მან კარიერა 30 წლის ასაკში დაასრულა და MMA-ში (შერეული ორთაბრძოლები) გადაინაცვლა, სადაც დებიუტი 2025 წლის ნოემბერში გამარჯვებით აღნიშნა“ – წერს „ბიბისი“.
ფოტოზე: მერაბ შარიქაძე/facebook