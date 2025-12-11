„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში

„სახლებში წყალი და კანალიზაცია ერთდროულად შემოდის, მუდმივად ვიტბორებით, კანალიზაციის სუნია, წლებია ყურადღებას არავინ გვაქცევს“ – აცხადებენ ბათუმში, ოპიზრების ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები. მათ დღეს, 11 დეკემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს.
ბათუმის ამ ნაწილშიც მერიას ამ დრომდე არ მოუწყვია წყლის და კანალიზაციის სისტემა. ოჯახებს ინდივიდუალურად აქვთ მოწყობილი წყლის საქაჩი სისტემა. ქალაქის ეს უბანი კანალიზაციის გარეშეა, მათ შორის, ახალაშენებული საცხოვრებელი კორპუსები.
„ბათუმელები“ ამ პრობლემის შესახებ ბევრჯერ წერდა. მოსახლეობის თქმით, ბათუმის მერია მათ პერიოდულად პრობლემების მოგვარებას ჰპირდება, მაგრამ უშედეგოდ. ბოლო დაპირება აქ წინასაარჩევნოდ მიიღეს. „ოცნების“ მთავრობამ დაპირება არც ამჯერად შეასრულა.
„ჩვენც უნდა შეგვხედოთ, თუ შვილები გყავთ. ჩვენი ბავშვები გარეთ სათამაშოდ ვერც კი გადიან, ყველგან კანალიზაციაა, გვეშინია, არ მოიწამლონ… წვიმაში იმხელა წყალი დგება, მეზობელს ცეცხლი რომ ეკიდებოდეს, ვერ გადახვალ,“ – თქვეს დღეს საპროტესტო აქციაზე გამოსულმა მოქალაქეებმა.
„ამ დასახლებიდან 100 მეტრში გადის წყლის და კანალიზაციის ახალი სისტემა. ესეც კი არ მოაგვარეს… ჩვენ ერთკვირიანი ვადა მივეცით ხელისუფლებას. თუ ისინი პრობლემას არ მიხედავენ, ჩვენ თავად მივალთ მათთან,“ – ამბობს თამაზ ბაკურიძე, ორგანიზაციის „ჩვენი უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს საპროტესტო აქციას ესწრებოდა.
