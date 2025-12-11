მთავარი,სიახლეები

„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში

11.12.2025 •
„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სახლებში წყალი და კანალიზაცია ერთდროულად შემოდის, მუდმივად ვიტბორებით, კანალიზაციის სუნია, წლებია ყურადღებას არავინ გვაქცევს“ – აცხადებენ ბათუმში, ოპიზრების ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები. მათ დღეს, 11 დეკემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს.

ბათუმის ამ ნაწილშიც მერიას ამ დრომდე არ მოუწყვია წყლის და კანალიზაციის სისტემა. ოჯახებს ინდივიდუალურად აქვთ მოწყობილი წყლის საქაჩი სისტემა. ქალაქის ეს უბანი კანალიზაციის გარეშეა, მათ შორის, ახალაშენებული საცხოვრებელი კორპუსები.

ბათუმი, ოპიზრების ქუჩა

„ბათუმელები“ ამ პრობლემის შესახებ ბევრჯერ წერდა. მოსახლეობის თქმით, ბათუმის მერია მათ პერიოდულად პრობლემების მოგვარებას ჰპირდება, მაგრამ უშედეგოდ. ბოლო დაპირება აქ წინასაარჩევნოდ მიიღეს. „ოცნების“ მთავრობამ დაპირება არც ამჯერად შეასრულა.

„ჩვენც უნდა შეგვხედოთ, თუ შვილები გყავთ. ჩვენი ბავშვები გარეთ სათამაშოდ ვერც კი გადიან, ყველგან კანალიზაციაა, გვეშინია, არ მოიწამლონ… წვიმაში იმხელა წყალი დგება, მეზობელს ცეცხლი რომ ეკიდებოდეს, ვერ გადახვალ,“ – თქვეს დღეს საპროტესტო აქციაზე გამოსულმა მოქალაქეებმა.

„ამ დასახლებიდან 100 მეტრში გადის წყლის და კანალიზაციის ახალი სისტემა. ესეც კი არ მოაგვარეს… ჩვენ ერთკვირიანი ვადა მივეცით ხელისუფლებას. თუ ისინი პრობლემას არ მიხედავენ, ჩვენ თავად მივალთ მათთან,“ – ამბობს თამაზ ბაკურიძე, ორგანიზაციის „ჩვენი უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი, რომელიც დღეს საპროტესტო აქციას ესწრებოდა.

ამ თემაზე:

ყველაფერი გაგვიფუჭდა – დაგვეტბორა სახლი, რომელშიც 15 სული ვცხოვრობთ

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 იანვარი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 6 აპრილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 დეკემბერი

„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ 11.12.2025
„პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს გაჩუმებას, როცა არღვევენ კონსტიტუციას” – ინტერვიუ
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს 11.12.2025
შუახევის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს ხე-ტყე გამოსძალა, ის დააკავეს – შსს
ტრანზიტული ნომრის გაცემა 370 ლარი ეღირება 50-ის ნაცვლად – ცვლილებების პროექტი 11.12.2025
ტრანზიტული ნომრის გაცემა 370 ლარი ეღირება 50-ის ნაცვლად – ცვლილებების პროექტი
„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში 11.12.2025
„კანალიზაცია სახლში შემოდის, მერია ყურადღებას არ გვაქცევს“ – აქცია ბათუმში
12 დეკემბერს დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება 11.12.2025
12 დეკემბერს დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება
ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს 11.12.2025
ბათუმში კაცი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს