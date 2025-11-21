რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 ნოემბერი

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 163 170 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 050. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
- ტანკი – 11 357 ერთეული [+0]
- ჯავშანტექნიკა – 23 600 ერთეული [+3]
- საარტილერიო სისტემა – 34 550 ერთეული [+20]
- MLRS – 1 546 ერთეული [+0]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 247 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 428 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 347 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 82 620 ერთეული [+150]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 981 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 67 768 ერთეული [+65]
- სპეცტექნიკა – 4 002 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 20 ნოემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 668 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 97 515 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 637 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 26 134 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 618 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 31 426 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 47 170 სპეციალური სამხედრო მანქანა
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
