რუსეთის თავდასხმა ტერნოპოლზე – დაიღუპა 19 ადამიანი

დღეს, 19 ნოემბერს, უკრაინაში, ქალაქ ტერნოპოლში რუსული რაკეტა და დრონი ორ საცხოვრებელ შენობას მოხვდა. რუსეთის შეტევას 19 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო 66 დაშავდა. დაშავებულებს შორის 16 ბავშვია.
განახლებული ინფორმაცია: მსხვერპლის რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა, მათ შორის 2 ბავშვია.
დარტყმის შედეგად დაზიანდა სამრეწველო ობიექტიც.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, 18 ნოემბრის ღამეს რუსეთმა უკრაინას 48 რაკეტითა და 476 დრონით შეუტია, სამიზნეების უმეტესობა საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს.
რუსეთის თავდასხმის ძირითადი სამიზნე იყო ლვოვის, ტერნოპოლისა და ხარკოვის ოლქები.
ასევე, 19 ნოემბრის დილით რუსული დარტყმის შედეგად ლვოვში დიდი ხანძარი გაჩნდა. ქალაქში დაზიანდა ელექტროსადგური, ხის გადამამუშავებელი ქარხანა და საწყობი. ივანო-ფრანკოვსკის ოლქზე რუსეთის კომბინირებული დარტყმის შედეგად კი სამი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი დაშავდა.
__________
ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო/EPA