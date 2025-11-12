ახალციხეში პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებულები დარბაზიდან გაათავისუფლეს – მედია

გამოცემა „სამხრეთის კარიბჭე“ წერს, რომ დღეს, 12 ნოემბერს, ახალციხეში პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებულები დარბაზიდან გაათავისუფლეს.
გამოცემის ცნობით, ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ, მარიკა ჩიტაშვილმა სასტუმრო „ლომსიასთან“ მომხდარი ჩხუბის დროს, პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებულები, პ.გ. და ბ.ხ. სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა და ორივე მათგანს წარდგენილი ბრალდება გადაუკვალიფიცირდა.
„პ.გ–ს სსკ-ს 353¹ მუხლის მეორე ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი, რაც 7-დან 11-წალამდე პატიმრობას ითვალისწინებდა, მოსამართლემ სსკ-ს 120-ე მუხლის პირველი ნაწილით [ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება] გადააკვალიფიცირა და 15 000 ლარის გადახდა დააკისრა. რადგან პ.გ. ოთხი თვის განმავლობაში პატიმრობაში იმყოფებოდა, მას მხოლოდ 5 000 ლარის გადახდა მოუწევს.
ბ.ხ-ს ბრალი სსკ-ს 353¹ მუხლის პირველი ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ბრალი გადაკვალიფიცირდა სსკ-ს 126-ე მუხლად [ძალადობა] და დაეკისრა 15 000 ლარის გადახდა. ამ შემთხვევაშიც რადგან ბ.ხ–ც პატიმრობაში იმყოფებოდა, თანხის გადახდა 4 000 ლარამდე შეუმცირდა“ – წერს „სამხრეთის კარიბჭე“.
„სამხრეთის კარიბჭე“ დეტალურად აშუქებდა ამ საქმეს. გამოცემის ცნობით, აღნიშნული შემთხვევა ახალციხეში, 4 აგვისტოს, სასტუმრო „ლომსიას“ მიმდებარედ მოხდა, სადაც 50 ადამიანი ჩხუბობდა. მოწმე პოლიციელების ცნობით, ჩხუბის დროს პოლიციის ჩარევისას ერთ-ერთ პოლიციელს ხელკეტი დაარტყეს და ფეხით მუცლის არეში ჩაარტყეს – მისი გადაყვანა კლინიკაში გახდა საჭირო.
შეგახსენებთ, რომ მზია ამაღლობელი ათი თვეა პატიმრობაში იმყოფება ბათუმის პოლიციის უფროსზე სილის გაწვნის გამო. მზია ამაღლობელი გაასამართლეს სისხლის სამართლის 353 მუხლის პირველი ნაწილით [პოლიციის მიმართ წინააღმდეგობა… მისი საქმიანობის შეწყვეტის ან შეცვლის მიზნით] და 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
