რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი

25.10.2025 •
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი
25 ოქტომბერს, ღამით, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალს, კიევს შეუტიეს რაკეტებით.

სარაკეტო დარტყმის შედეგად კიევში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, არის მსხვერპლი.

უკრაინის ეროვნული პოლიციის ცნობით, ღამით განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, 36 და 58 წლის კაცები, დაშავდა – 13 პირი.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა უკრაინაზე მასშტაბური დარტყმა და სამიზნედ სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსები და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები დაასახელა.

„ღამით რუსეთმა კვლავ შეუტია უკრაინას – ამჯერად ათობით თავდასხმის დრონით და 9 ბალისტიკური რაკეტით“, – განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს, 25 ოქტომბერს. მისი თქმით, მხოლოდ 2025 წელს რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმისთვის დაახლოებით 770 ბალისტიკური რაკეტა და 50-ზე მეტი „კინჯალი“ გამოიყენა.

___________

ფოტოზე: 25 ოქტომბერი, 2025 წელი. ხანძარი კიევში რუსეთის სარაკეტო თავდასხმის შემდეგ. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/SERGEY DOLZHENKO

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ბათუმში დააკავეს მამა-შვილის დაჭრაში ბრალდებული პირები
რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი
„ოცნების ქალაქში“ საბავშვო ბაღის აშენებას ბათუმის მერია გეგმავს – დაიხარჯება 6,6 მილიონი
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირები დააკავეს – შსს
ზვიად ცეცხლაძემ მამის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო – „დაფიონი“
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 ოქტომბერი