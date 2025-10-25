რუსეთის სარაკეტო შეტევა კიევზე – არის მსხვერპლი

25 ოქტომბერს, ღამით, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალს, კიევს შეუტიეს რაკეტებით.
სარაკეტო დარტყმის შედეგად კიევში რამდენიმე ადგილას ხანძარი გაჩნდა, დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, არის მსხვერპლი.
უკრაინის ეროვნული პოლიციის ცნობით, ღამით განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, 36 და 58 წლის კაცები, დაშავდა – 13 პირი.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა უკრაინაზე მასშტაბური დარტყმა და სამიზნედ სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსები და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები დაასახელა.
„ღამით რუსეთმა კვლავ შეუტია უკრაინას – ამჯერად ათობით თავდასხმის დრონით და 9 ბალისტიკური რაკეტით“, – განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს, 25 ოქტომბერს. მისი თქმით, მხოლოდ 2025 წელს რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმისთვის დაახლოებით 770 ბალისტიკური რაკეტა და 50-ზე მეტი „კინჯალი“ გამოიყენა.
___________
ფოტოზე: 25 ოქტომბერი, 2025 წელი. ხანძარი კიევში რუსეთის სარაკეტო თავდასხმის შემდეგ. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/SERGEY DOLZHENKO