მთავარი,სიახლეები

ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს

10.10.2025 •
ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, ქალაქის ცენტრში, ბათუმის მერიიდან ზუსტად ერთ კვარტალში, მშენებელმა 5 სართული უკანონოდ ააშენა.

ვაჟა-ფშაველას 11/7 ნომერში მშენებლობას შპს „ელ ქსელი“ აწარმოებს. „ბათუმელების“ ხელთ არსებული დოკუმენტის მიხედვით, მშენებლობის ნებართვა 8 სართულზეა გაცემული.

თუმცა კორპუსი უკვე 13 სართულიანია.

„ახალი, ოქროს ეპოქის ბინები“ – ამ მარკეტინგული სლოგანით ცდილობს კომპანია „ელ ქსელი“ ბათუმის ცენტრში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვას.

არცერთი პასუხისმგებელი უწყება – არც ბათუმის მერია და არც ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია არ პასუხობს კითხვას, როგორ მოახერხა კომპანიამ ქალაქის ცენტრში 5 სართულის უკანონოდ აშენება.

„ბათუმელები“ კომენტარის მისაღებად სამშენებლო კომპანიის გაყიდვების ოფისშიც იმყოფებოდა.

როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა გვითხრა, შპს „ელ ქსელი“ ე.წ. ახალი, „ოქროს ეპოქის ბინების“ გაყიდვას ოქტომბრის ბოლოდან დაიწყებს. მას შემდეგ, რაც კომპანიის წარმომადგენელმა გაიგო, რომ უკანონო მშენებლობასთან დაკავშირებითაც გვქონდა კითხვები, ბათუმის მერიაში გადაგვამისამართა.

„მერიაში ყველაფერი იციან“ – ასეთი იყო კომპანიის წარმომადგენლის პასუხი.

რა იციან ბათუმის მერიაში, ქალაქის შუაგულში უკანონოდ აშენებულ 5 სართულზე, ჯერჯერობით უცნობია. ბათუმის მერია კითხვებს არ პასუხობს.

2025 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში კი, რომელიც „ბათუმელებს“ ხელთ აქვს, წერია, რომ „ვაჟა-ფშაველას#11/7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის მიზნით 2019 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცდა არქიტექტურული პროექტი რვა სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე, ხოლო 2024 წლის 25 მარტს გაიცა მშენებლობის ნებართვა“.

ამ დოკუმენტის მიხედვით, კომპანიამ რვასართულიანი სახლის მშენებლობა 2026 წლის 25 მარტამდე უნდა დაასრულოს. შეიცვალა თუ არა რამე ბოლო სამ თვეში, ამ კითხვით მივმართეთ ბათუმის მერიას. ორ დღიანი ლოდინის მიუხედავად, მერიამ კითხვებს არ უპასუხა. 

როგორც „ბათუმელებს“ აცნობეს, უკანონო მშენებლობის შესახებ არაერთი შეტყობინება შევიდა ბათუმის მუნიციპალურ ინსპექციაში, თუმცა მუნიციპალურ ინსპექციას ამაზე რეაგირება არ ჰქონია.

„ბათუმელებმა“ 9 ოქტომბერსაც მიმართა ბათუმის მუნიციპალურ ინსპექციას, მუნიციპალურ ორგანოს, რომლის ვალდებულებაცაა შეისწავლოს ქალაქში არსებული უკანონო მშენებლობები.

ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ვერ პასუხობს კითხვას, დაწყებულია თუ არა ვაჟა-ფშაველას#11/7-ში მიმდინარე უკანონო მშენებლობაზე მოკვლევა.

დოკუმენტის თანახმად, რომელიც „ბათუმელებმა“ მოიპოვა, ამ ადგილას მშენებლობის განახლებული ნებართვა 2024 წელს გაიცა. ყოფილი მერის ბრძანების მიხედვით მშენებელი კომპანია შპს „ბათ ინვესტი“ ჩაანაცვლეს შპს „ელ ქსელით“. გარდა ამისა, კომპანიას მშენებლობის ნებართვის ვადა 2026 წლამდე გაუგრძელეს.

მოპოვებული დოკუმენტების მიხედვით, შპს „ბათ ინვესტმა“, რომელიც მშენებლობას სანებართვო პირობების დარღვევით აწარმოებდა, პროექტის გასხვისებამდე დაკისრებული ორი ჯარიმა, ჯამში 9000 ლარი გადაიხადა, რომლის შემდეგაც სააღსრულებო წარმოება შეწყდა. 

მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის, არჩილ კონცელიძის წერილის მიხედვით, რომელიც 2024 წლის 3 მარტით თარიღდება, კომპანიას დაკისრებული ჯარიმები გადახდილი აქვს, თუმცა ინსპექციის უფროსი ამ წერილში არ განმარტავს, შეასრულა თუ არა კომპანიამ დავალება მიმდინარე სამშენებლო პროექტის სანებართვო პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე.

2024 წლის 25 მარტით თარიღდება განახლებული სამშენებლო ნებართვაც. 

შპს „ელ ქსელის“ 67 % საქართველოსა და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირს, ხვიჩა სექანიას ეკუთვნის, ხოლო 33% – ლიეტუვის მოქალაქე მერაბ ჯანგველაძეს.

კომპანიის დირექტორი ირაკლი სექანიაა. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით, შპს „ელ ქსელი“ 2021 წლის 30 სექტემბერსაა რეგისტრირებული.

ვაჟა ფშაველას #11/7 ნომერში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მდებარეობდა და ის შენობა 2016 წელს დაანგრიეს.

მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე აშენებულ სახლს, რომელიც მშენებელმა კომპანიამ უნებართვოდ დაანგრია, დანგრევის შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ძეგლის სტატუსი მოუხსნა.

„როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, ის უნდა დაკრძალო“ – ასე ახსნა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მაშინდელმა დირექტორმა, ნიკოლოზ ანთიძემ მიზეზი, თუ რატომ მოუხსნეს შენობას სტატუსი.

კომპანია, რომელმაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნებართვოდ დაანგრია, სასამართლომ 10 ათასი ლარით დააჯარიმა.

წლების განმავლობაში მშენებლობა გაჩერებული იყო. საბოლოოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ადგილას 8-სართულიანი კორპუსის პროექტი 2019 წელს დამტკიცდა, 2024 წელს კი მშენებლობის ნებართვის ვადა 2026 წლამდე გააგრძელეს.

ამავე თემაზე:

ზონალურმა საბჭომ ვაჟა-ფშაველას 13-ში შვიდსართულიანი სახლის პირველი ეტაპი შეითანხმა

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში უსახლკაროებმა მეტაქსას ქუჩაზე სახელმწიფო შენობა დატოვეს
ბათუმში უსახლკაროებმა მეტაქსას ქუჩაზე სახელმწიფო შენობა დატოვეს
ვინ გეგმავს ფიროსმანის #1-ში მშენებლობას – კომპანიამ წილები 800 000 დოლარად გაყიდა
ვინ გეგმავს ფიროსმანის #1-ში მშენებლობას – კომპანიამ წილები 800 000 დოლარად გაყიდა
უსახლკაროებმა ბათუმში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობა დაიკავეს – „ძალით გამოგიყვანთო“
უსახლკაროებმა ბათუმში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობა დაიკავეს – „ძალით გამოგიყვანთო“
„ოცნების“ 5 დაპირება ბათუმს, რომელიც არ შესრულდა
„ოცნების“ 5 დაპირება ბათუმს, რომელიც არ შესრულდა

გერმანიამ უკრაინას სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა

ბრიტანეთი უკრაინას ნებას დართავს, Storm Shadow-ი გამოიყენოს რუსეთის ტერიტორიაზე – მედია

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 დეკემბერი

რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან  10.10.2025
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან 
ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს 10.10.2025
ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს
„საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს“ – ადვოკატი ბათუმელი მედროშის საქმეზე 10.10.2025
„საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს“ – ადვოკატი ბათუმელი მედროშის საქმეზე
„მეუღლე დიალიზზე ჰყავს“ – 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახა მჟავანაძის ადვოკატი 10.10.2025
„მეუღლე დიალიზზე ჰყავს“ – 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახა მჟავანაძის ადვოკატი
„თავს მივიჩნევ ტყვედ“ – ტელეფონების ხელოსანმა გორიდან დაკავების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო 10.10.2025
„თავს მივიჩნევ ტყვედ“ – ტელეფონების ხელოსანმა გორიდან დაკავების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო
„მივდივართ იმ წერტილამდე, როცა რეჟიმი მთლიანად დაექვემდებარება კრემლს“ – ბექა მინდიაშვილი 10.10.2025
„მივდივართ იმ წერტილამდე, როცა რეჟიმი მთლიანად დაექვემდებარება კრემლს“ – ბექა მინდიაშვილი