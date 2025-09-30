მთავარი,სიახლეები

„გელა ხასაია გალელი ბიჭია, ერთ-ერთი საუკეთესო სპიკერია ახალგაზრდა პოლიტიკოსებში“ – ნიკა გვარამია

30.09.2025 •
პარტია „გირჩი – მეტი თავისუფლების“ წევრის, გელა ხასაიას დაკავებას ციხიდან ეხმიანება ნიკა გვარამია, „ახალის“ ლიდერი. პოსტი მისი ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა.

„გელა ხასაია გალელი ბიჭია, ნახევრად აფხაზი. სულ რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდა სოხუმიდან ენგურის ხიდის გავლით საქართველოში.

ქართულად მოლაპარაკე გელა უბრალოდ არ დააყენეს სოხუმში, სწავლის და განვითარების საშუალება არ მისცეს და ბოლოს უსაფრთხოების პრობლემები შეუქმნეს.

თინეიჯერი იყო აქ რომ დაიწყო დამკვიდრება. არავინ იცოდა, თვითონაც არავის იცნობდა, ძალიან უჭირდა. დამკვიდრდა. ძალიან გაიზარდა ცოდნითაც და პიროვნულადაც. მე რომ მკითხო ერთ-ერთი საუკეთესო სპიკერია ახალგაზრდა პოლიტიკოსებში და მარტო ზურა და გირჩი კი არა, მთელი კოალიცია ვამაყობთ, რომ გელა გვყავს – გულანთებული ქართველი პატრიოტი, ერთადერთი ეთნიკური აფხაზი ქართულ პოლიტიკაში (ბოდიში თუ გამომრჩა ვინმე, უბრალოდ არ მახსენდება) და უშიშარი და დაუღალავი აქტივისტი.

აი, ეს გელა დააკავა წუხელ რეჟიმმა და ზუსტად ყველაფერი იმისთვის რაც ზემოთ დავწერე.

თავისუფლება გელას!

თავისუფლება ყველა პოლიტიკურ და სინდისის პატიმარს! ოლიგარქია უნდა დაემხოს!

p.s. კოალიციის ოთხივე ლიდერი ციხეში ვართ, ჩვენი საბა (სხვიტარიძე) მთლად წამების მსხვერპლია და ისიც ზის. აგერ ახლა გელაც. კი არ გვეზარება ან გვეშინია, მარა ვინმე დაგვიტოვეთ გარეთ, ქოცებო, რა ვიცი, ამბის მომტანი რომ გვყავდეს მაინც:)“ – წერს ნიკა გვარამია.

გელა ხასაია დააკავეს გუშინ, 29 სექტემბერს.

შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 120-ე მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ეს მუხლი 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ხასაიას ადვოკატ ომარ ფურცელაძის განცხადებით, საქმე შეიძლება ეხებოდეს 1-ელ სექტემბერს თბილისში, სადგურის მოედანზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის მონაწილეც ხასაია არ ყოფილა, თუმცა შეესწრო.

