მთავარი,სიახლეები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი

18.09.2025 •
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 18 სექტემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 098 380 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +930]
  • ტანკი – 11 191 ერთეული [+2]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 277 ერთეული [+0]
  • საარტილერიო სისტემა – 32 879 ერთეული [+33]
  • MLRS – 1 491 ერთეული [+1]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 217 ერთეული [+0]
  • თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 60 469 ერთეული [+390]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 718 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 62 000 ერთეული [+122]
  • სპეცტექნიკა – 3 965 ერთეული [+0]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 17 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 667 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 84 865 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 628 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 138 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 592 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 29 657 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 42 034 სპეციალური სამხედრო მანქანა

რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა

 

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 სექტემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 სექტემბერი
„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე
„რუსეთს სხვა მიზნებისთვისაც აქვს რესურსები“ – ფინელი გენერალი რუსეთ-ბელარუსის წვრთნებზე
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 სექტემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 სექტემბერი

ISW: რუსეთის მიზანი უცვლელია – კვლავ სურს უკრაინის სრული კაპიტულაცია 

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი 18.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი
ძვირადღირებული ქონება, საჩუქრად მიღებული ფული – ვინ არიან პოლიციის შეუცვლელი უფროსები? 17.09.2025
ძვირადღირებული ქონება, საჩუქრად მიღებული ფული – ვინ არიან პოლიციის შეუცვლელი უფროსები?
„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 17.09.2025
„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული
ანწუხელიძის ქუჩის ნაცვლად მოსკოვის ქუჩა – კიდევ რას ვიგებთ დავით რაზმაძის დეკლარაციიდან 17.09.2025
ანწუხელიძის ქუჩის ნაცვლად მოსკოვის ქუჩა – კიდევ რას ვიგებთ დავით რაზმაძის დეკლარაციიდან
„ოცნების“ დეპუტატმა ბათუმის მერიის წინ სახლს უკანონოდ დააშენა ორი სართული  17.09.2025
„ოცნების“ დეპუტატმა ბათუმის მერიის წინ სახლს უკანონოდ დააშენა ორი სართული 
კობახიძის მუქარა: „აკონტროლონ რიტორიკა. ე, მანდ, არ აღმოჩნდნენ იქ“ 17.09.2025
კობახიძის მუქარა: „აკონტროლონ რიტორიკა. ე, მანდ, არ აღმოჩნდნენ იქ“