უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 18 სექტემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:
- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 098 380 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +930]
- ტანკი – 11 191 ერთეული [+2]
- ჯავშანტექნიკა – 23 277 ერთეული [+0]
- საარტილერიო სისტემა – 32 879 ერთეული [+33]
- MLRS – 1 491 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 217 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 60 469 ერთეული [+390]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 718 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 62 000 ერთეული [+122]
- სპეცტექნიკა – 3 965 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 17 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 667 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 84 865 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 628 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 25 138 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 592 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 29 657 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 42 034 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
