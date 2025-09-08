განათლება,მთავარი,სიახლეები

ვინ არიან 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები – ხუთეული

08.09.2025 •
ვინ არიან 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები – ხუთეული
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 8 სექტემბერს, ცნობილი გახდა 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს 5 ფინალისტის ვინაობა. მათგან ერთ-ერთი 30 სექტემბერს, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი გახდება.

წლევანდელი მასწავლებლების ეროვნული ჯილდო ფინალისტები არიან:

  • ელენე ბეთლემიშვილი, გორის N3 და N8 საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი;
  • ნესტან კუბლაშვილი, თბილისის N172 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
  • მაია ლაპიაშვილი, დედოფლისწყაროს N1 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;
  • შალვა მინდაძე, თბილისის N70 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
  • ჟანა ხაჩატურიანი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ,ახალქალაქის N3 საჯარო სკოლის „მე და საზოგადოების“, სამოქალაქო განათლებისა და მოქალაქეობის მასწავლებელი.

ორგანიზატორების ინფორმაციით, წელს მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს შესარჩევ კონკურსში 142 მასწავლებელი იყო ჩართული, მათგან საუკეთესო ათეული განათლების სფეროსა და საზოგადოების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ შეარჩია.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულს კონკურსის გენერალური სპონსორისგან — „გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდისგან“ 15 000 ლარი გადაეცემა, ფინალისტებს კი 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მთავარი მხარდამჭერი, „საქართველოს ბანკი“ დააჯილდოებს.

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო საქართველოში 2017 წლის 13 მაისს დაწესდა. ინიციატივა გლობალური კამპანიის – The Global Teacher Prize-ის ნაწილს წარმოადგენს. ჯილდო მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიის პოპულარიზაციას, პედაგოგების პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისათვის მათ წარდგენას.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 დეკემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 დეკემბერი

კულება: 2024 წელს უკრაინას სურს ცის კონტროლი

ვინ არიან 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები – ხუთეული 08.09.2025
ვინ არიან 2025 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტები – ხუთეული
ბათუმის მერიამ 6 თვეში ჯარიმების სახით 7 მილიონზე მეტი ლარი ამოიღო 08.09.2025
ბათუმის მერიამ 6 თვეში ჯარიმების სახით 7 მილიონზე მეტი ლარი ამოიღო
სტუდენტი ანრი კაკაბაძე სასჯელის მოხდის შემდეგ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს 08.09.2025
სტუდენტი ანრი კაკაბაძე სასჯელის მოხდის შემდეგ პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 სექტემბერი 08.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 სექტემბერი
ოპოზიციამ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები დაასახელა 07.09.2025
ოპოზიციამ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები დაასახელა
რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა 810 დრონით – არიან დაღუპულები და დაშავებულები 07.09.2025
რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა 810 დრონით – არიან დაღუპულები და დაშავებულები