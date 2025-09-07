ოპოზიციამ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები დაასახელა

დღეს, 7 სექტემბერს, კოალიციამ „ლელო-ძლიერი საქართველო“ და „გახარია საქართველოსთვის“ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები წარადგინა.
ბათუმსა და ხულოში მერობისთვის პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ კანდიდატები იბრძოლებენ, ქობულეთში, შუახევში, ქედასა და ხელვაჩაურში კი კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველოს“ კანდიდატები.
ბათუმის მერობისთვის იბრძოლებს გოჩა გუგუნავა – პარტია „გახარია საქართველოსთვის“.
ქობულეთის მერობისთვის იბრძოლებს პაატა ცივაძე – კოალიცია „ლელო ძლიერი საქართველო“.
ხელვაჩაურის მერობისთვის იბრძოლებს ბადრი მამულაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.
ქედის მერობისთვის იბრძოლებს რამაზ დავითაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.
შუახევის მერობისთვის იბრძოლებს ნათია მგელაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.
ხულოს მერობისთვის იბრძოლებს ირაკლი ბოლქვაძე – პარტია „გახარია საქართველოსთვის“.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 4 ოქტომბერს იმართება. არჩევნებში მონაწილეობას არ ღებულობს ოპოზიციური პარტიების ნაწილი.