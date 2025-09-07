მთავარი,სიახლეები

ოპოზიციამ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები დაასახელა

07.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 7 სექტემბერს, კოალიციამ „ლელო-ძლიერი საქართველო“ და   „გახარია საქართველოსთვის“ ბათუმსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები წარადგინა.

ბათუმსა და ხულოში მერობისთვის პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ კანდიდატები იბრძოლებენ, ქობულეთში, შუახევში, ქედასა და ხელვაჩაურში კი კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველოს“ კანდიდატები.

ბათუმის მერობისთვის იბრძოლებს გოჩა გუგუნავა – პარტია „გახარია საქართველოსთვის“.

ქობულეთის მერობისთვის იბრძოლებს პაატა ცივაძე  – კოალიცია „ლელო ძლიერი საქართველო“.

ხელვაჩაურის მერობისთვის იბრძოლებს ბადრი მამულაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.

ქედის მერობისთვის იბრძოლებს რამაზ დავითაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.

შუახევის მერობისთვის იბრძოლებს ნათია მგელაძე – კოალიცია „ლელო-ძლიერი საქართველო“.

ხულოს მერობისთვის იბრძოლებს ირაკლი ბოლქვაძე – პარტია „გახარია საქართველოსთვის“.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 4 ოქტომბერს იმართება. არჩევნებში მონაწილეობას არ ღებულობს ოპოზიციური პარტიების ნაწილი.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

