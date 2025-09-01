თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქში სოფელი გაათავისუფლეს – უკრაინის გენშტაბი

უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების 425-ე პოლკის თავდასხმის ჯგუფებმა დონეცკის ოლქის სოფელი ნოვოეკონომიჩესკოე გაათავისუფლეს რუსული ოკუპაციისგან და იქ უკრაინის დროშა აღმართეს.
დღეს, პირველ სექტემბერს, საღამოს, უკრაინის გენერალურმა შტაბმა სოფლის გათავისუფლების და დროშის აღმართვის ამსახველი ვიდეო გამოაქვეყნა.
ვიდეოში აღნიშნულია, რომ სოფლის გათავისუფლებას ორი კვირა დასჭირდა – თავდასხმის ჯგუფები ეტაპობრივად ათავისუფლებდნენ თითოეულ ქუჩას, ღამით შედიოდნენ სოფელში და კოორდინირებულ თავდასხმას ახორციელებდნენ.
საბოლოოდ 31 აგვისტოს, სოფლის ცენტრში უკრაინის დროშა აღმართეს.
ფოტოზე: კადრი უკრაინის გენერალური შტაბის ვიდეომასალიდან