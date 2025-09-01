მთავარი,სიახლეები

თავდაცვის ძალებმა დონეცკის ოლქში სოფელი გაათავისუფლეს – უკრაინის გენშტაბი

01.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების 425-ე პოლკის თავდასხმის ჯგუფებმა დონეცკის ოლქის სოფელი ნოვოეკონომიჩესკოე გაათავისუფლეს რუსული ოკუპაციისგან და იქ უკრაინის დროშა აღმართეს.

დღეს, პირველ სექტემბერს, საღამოს, უკრაინის გენერალურმა შტაბმა სოფლის გათავისუფლების და დროშის აღმართვის ამსახველი ვიდეო გამოაქვეყნა.

ვიდეოში აღნიშნულია, რომ სოფლის გათავისუფლებას ორი კვირა დასჭირდა – თავდასხმის ჯგუფები ეტაპობრივად ათავისუფლებდნენ თითოეულ ქუჩას, ღამით შედიოდნენ სოფელში და კოორდინირებულ თავდასხმას ახორციელებდნენ.

საბოლოოდ 31 აგვისტოს, სოფლის ცენტრში უკრაინის დროშა აღმართეს.

ფოტოზე: კადრი უკრაინის გენერალური შტაბის ვიდეომასალიდან

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
