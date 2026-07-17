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შსს: ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც მოქალაქეს ბინის ყიდვასა და რემონტს დაჰპირდა და 171 000 ლარი მიითვისა

17.07.2026
შსს: ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც მოქალაქეს ბინის ყიდვასა და რემონტს დაჰპირდა და 171 000 ლარი მიითვისა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცობით, ბათუმში დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით, წარსულში ნასამართლევი პირი დააკავეს.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა  მოქალაქე  მოტყუებით  დაარწმუნა, რომ მას ბათუმში, საცხოვრებელი ბინის შეძენასა და  სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაში დაეხმარებოდა, რის სანაცვლოდაც ეტაპობრივად  მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრა მისი კუთვნილი 171 000 ლარამდე  ოდენობის თანხა.

სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად, დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, ბრალდებულის სახით დააკავეს“ – წერს შსს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

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ფოტო შს სამინისტროს ვიდეომასალიდან

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