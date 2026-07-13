დრონები მოსკოვში, ხანძარი სტავროპოლის ქარხანაში და შეტევა ოდესაზე – ომის ქრონიკა დღეს

13 ივლისს, გამთენიიდან, რუსული და უკრიანული მედიები დრონების თავდასხმებზე წერენ როგორ რუსეთში, ისე – უკრაინაში.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთში 342 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, უკრაინის გენშტაბი ამბობს, რომ რუსეთის 123 დრონის გაუვნებელყოფა შეძლეს.
ოფიციალური ცნობების თანახმად, მოსკოვის ოლქში 3 ადამიანი დაიღუპა დრონების თავდასხმის შედეგად და 5 დაიჭრა.
მოსკოვის დომოდედოვოს და ჟუკოვსკის აეროპორტებმა ფრენები შეზღუდეს.
13 ივლისის ღამეს უკრაინულმა დრონებმა ასევე შეუტიეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონს. დრონების თავდასხმის შედეგად სტავროპოლში მდებარე ნავთობის საწყობში ხანძარი გაჩნდა.
13 ივლისის დილას კი რუსულმა დრონებმა ოდესას შეუტია. უკრაინული წყაროების ცნობით, დარტყმის სამიზნე სატრანსპორტო კომპანია იყო. შეტევის შედეგად ოთხი ადამიანი დაშავდა, ცეცხლი გაუჩნდა ავტობუსებსა და მსუბუქ ავტომობილებს და დაზიანდა ახლოს მდებარე სახლები და სანატორიუმის შენობა.
სტატია განახლდება.
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ფოტოზე: ხანძარი ოდესაში, 13 ივლისი. ფოტო: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური