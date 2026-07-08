უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს „როსნეფტის“ ქარხანაზე სარატოვში

8 ივლისის ღამეს, დრონებმა შეუტიეს რუსეთის ქალაქებს – სარატოვსა და ბორისოგლებსკს.შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში.
სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ნავთობკომპანია „როსნეფტის“ ნაწილია და ვოლგის რეგიონში ერთ-ერთი უძველესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, რომელიც საწვავით ამარაგებს რუსეთის არმიას. რუსული მედიის ცნობით, შეტევის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი.
სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას უკრაინის დრონები 31 მაისსაც დაესხნენ თავს, რის შედეგადაც ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი იყო.
ქალაქ ბორისოგლებსკში, დრონების შეტევის შედეგად, პირველადი ცნობების თანახმად, ხანძარი გაჩნდა სამხედრო აეროდრომზე.
ადგილობრივმა ტელეარხებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ აეროპორტში თვითმფრინავების დაშვებასა და გაფრენაზე შეზღუდვები დაწესდა.
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ფოტო: telegram/Exilenova+