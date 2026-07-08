მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს „როსნეფტის“ ქარხანაზე სარატოვში

08.07.2026
უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს „როსნეფტის“ ქარხანაზე სარატოვში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

8 ივლისის ღამეს, დრონებმა შეუტიეს რუსეთის ქალაქებს – სარატოვსა და ბორისოგლებსკს.შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში.

სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ნავთობკომპანია „როსნეფტის“ ნაწილია და ვოლგის რეგიონში ერთ-ერთი უძველესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, რომელიც საწვავით ამარაგებს რუსეთის არმიას. რუსული მედიის ცნობით, შეტევის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი.

სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას უკრაინის დრონები 31 მაისსაც დაესხნენ თავს, რის შედეგადაც ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი იყო.

ქალაქ ბორისოგლებსკში, დრონების შეტევის შედეგად, პირველადი ცნობების თანახმად, ხანძარი გაჩნდა სამხედრო აეროდრომზე.

ადგილობრივმა ტელეარხებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ აეროპორტში თვითმფრინავების დაშვებასა და გაფრენაზე შეზღუდვები დაწესდა.

_____________

ფოტო: telegram/Exilenova+

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივლისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივლისი
უკრაინულმა დრონებმა რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 8 ტანკერი დაბომბეს – რობერტ ბროვდი
უკრაინულმა დრონებმა რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის 8 ტანკერი დაბომბეს – რობერტ ბროვდი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 ივლისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 ივლისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 ივლისი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 ივლისი

უკრაინაში ქართველი მებრძოლი დაიღუპა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 მაისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ოქტომბერი

დააკავეს „კანონიერი ქურდ“ ბესიკ ჯაფარიძესთან კავშირში მყოფი 29 პირი – შსს 08.07.2026
დააკავეს „კანონიერი ქურდ“ ბესიკ ჯაფარიძესთან კავშირში მყოფი 29 პირი – შსს
„ნორვეგიამ ბრაზილია დაამარცხა, თუმცა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებისთვის ბრძოლა არ დასრულებულა 08.07.2026
„ნორვეგიამ ბრაზილია დაამარცხა, თუმცა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებისთვის ბრძოლა არ დასრულებულა
როდის დაიწყება ორმხრივი მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე ბათუმში 08.07.2026
როდის დაიწყება ორმხრივი მოძრაობა პუშკინის ქუჩაზე ბათუმში
ბათუმში იპოვეს ზღვაში დაკარგული ახალგაზრდა კაცის ცხედარი 08.07.2026
ბათუმში იპოვეს ზღვაში დაკარგული ახალგაზრდა კაცის ცხედარი
უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს „როსნეფტის“ ქარხანაზე სარატოვში 08.07.2026
უკრაინის დრონებმა იერიში მიიტანეს „როსნეფტის“ ქარხანაზე სარატოვში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივლისი 08.07.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 ივლისი