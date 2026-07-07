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საქართველოდან 180 უცხოელი გააძევეს ბოლო დღეებში – შსს

07.07.2026
საქართველოდან 180 უცხოელი გააძევეს ბოლო დღეებში – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შს სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, ბოლო დღეებში საქართველოდან 180 უცხოელი გააძევეს.

2026 წლის ივლისში შსს-მ საემიგრაციო კონტროლის შესახებ სამი მოკლე ინფორმაცია გამოაქვეყნა. 2 ივლისს შსს-მ გაავრცელა ინფორმაცია ქვეყნიდან გაძევებული 126 უცხო ქვეყნის მოქალაქის შესახებ, 4 ივლისს – უცხო ქვეყნის 50 დაკავებული მოქალაქის შესახებ, ხოლო დღეს, 7 ივლისს, შსს წერს, რომ ქვეყნიდან ბოლო დღეებში 54 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს.

შს სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნიდან გააძევეს: თურქეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, პაკისტანის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები.

კანონმდებლობის შესაბამისად, გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ.

შსს აცხადებს, რომ უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა  პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და უახლესი სტატისტიკური მონაცემებსაც აქვეყნებს:

ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, 2026 წელს,  ამ დრომდე ქვეყნიდან გაძევებულია 2090 არალეგალი მიგრანტი, მათ შორის: იანვარში – 232, თებერვალში – 312, მარტში – 360, აპრილში – 401, მაისში – 340 და ივნისში – 391 უცხო ქვეყნის მოქალაქე.

შსს წერს, რომ საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენა სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ფარგლებში, კონკრეტული ადგილებისა და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების გადამოწმების შედეგად ხდება.

 

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