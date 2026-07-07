საქართველოდან 180 უცხოელი გააძევეს ბოლო დღეებში – შსს

შს სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, ბოლო დღეებში საქართველოდან 180 უცხოელი გააძევეს.
2026 წლის ივლისში შსს-მ საემიგრაციო კონტროლის შესახებ სამი მოკლე ინფორმაცია გამოაქვეყნა. 2 ივლისს შსს-მ გაავრცელა ინფორმაცია ქვეყნიდან გაძევებული 126 უცხო ქვეყნის მოქალაქის შესახებ, 4 ივლისს – უცხო ქვეყნის 50 დაკავებული მოქალაქის შესახებ, ხოლო დღეს, 7 ივლისს, შსს წერს, რომ ქვეყნიდან ბოლო დღეებში 54 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს.
შს სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნიდან გააძევეს: თურქეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ინდოეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, პაკისტანის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები.
კანონმდებლობის შესაბამისად, გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ.
შსს აცხადებს, რომ უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და უახლესი სტატისტიკური მონაცემებსაც აქვეყნებს:
ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, 2026 წელს, ამ დრომდე ქვეყნიდან გაძევებულია 2090 არალეგალი მიგრანტი, მათ შორის: იანვარში – 232, თებერვალში – 312, მარტში – 360, აპრილში – 401, მაისში – 340 და ივნისში – 391 უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
შსს წერს, რომ საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენა სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ფარგლებში, კონკრეტული ადგილებისა და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების გადამოწმების შედეგად ხდება.