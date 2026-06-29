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მოლდოვიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყო

29.06.2026
მოლდოვიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ავიაკომპანიამ Flyone-მ მოლდოვის დედაქალაქ კიშინაუდან ბათუმის მიმართულებით 28 ივნისს პირველი ფრენა შეასრულა.

პირველ მგზავრებს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში სიმბოლური ღონისძიებით დახვდნენ.

„Airbus 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით, მოლდოვის დედაქალაქიდან  ბათუმში ავიაკომპანიამ პირველი რეისით, 182 მგზავრი ჩამოიყვანა, ბათუმი-კიშინაუს რეისზე კი 161 მგზავრი იყო, რაც აღნიშნულ მიმართულებაზე მაღალი მოთხოვნის არსებობაზე მიუთითებს,“ – ნათქვამია ტავ ჯორჯიას განცხადებაში.

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს სწორედ ტავ ჯორჯია მართავს.

კომპანიის განცხადებით, ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე, ავიაკომპანია Flyone კიშინაუ-ბათუმი-კიშინაუს საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში სამჯერ შეასრულებს.

14 ივლისამდე ფრენები კვირაში ორ დღეს, ორშაბათსა და ხუთშაბათს შესრულდება, 14  ივლისიდან კი ოთხშაბათიც დაემატება.

ბილეთის ფასი 77 ევროდან იწყება.

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