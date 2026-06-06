ბათუმში ავტომანქანებისთვის ბარცხანის ხიდი 3 დღით ჩაიკეტა

ბათუმის მერიის ინფორმაციით, დღეს 6 ივნისიდან სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდა ბარცხანის ხიდზე, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩიდან გიორგი ცაბაძის ქუჩამდე მონაკვეთში.
მერიის ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება.
ბარცხანის ხიდი ავტომანქანებისთვის ჩაკეტილი იქნება 8 ივნისის ჩათვლით.
მერიის ინფორმაციით, სამუშაოები ითვალისწინებს ხიდზე გზის სავალი ნაწილის განახლებას.
აღნიშნულთან დაკავშირებით დროებითი ცვლილებები შედის მუნიციპალური ტრანსპორტის შემდეგ სამარშრუტო მიმართულებებში:
- №8 – ჭავჭავაძის ქუჩა – ბაქოს ქუჩა – ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა;
- №9 – ჭავჭავაძის ქუჩა – ბაქოს ქუჩა – შავშეთის ქუჩა – სევერიანე აჭარელის ქუჩა – ცაბაძის ქუჩა – ქათამაძის ქუჩა. უკუმიმართულება იგივე;
- №19 – წერეთლის ქუჩა – შავშეთის ქუჩა – ბაქოს ქუჩა – ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა. უკუმიმართულება იგივე.
„გთხოვთ, მგზავრობის დაგეგმვისას გაითვალისწინოთ აღნიშნული ცვლილებები“.