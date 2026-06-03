გვირილები გზაზე გაჩენილ ორმოებში – რას ჰყვებიან ვალეში

ახალციხე-ვალეს საავტომობილო გზაზე გაჩენილ ორმოებში მოქალაქეებმა გვირილები ჩარგეს და ამ გზით სცადეს ადგილობრივი მთავრობის ყურადღების მიქცევა.
„საშინელი მდგომარეობაა გზებზე. რაც შეეხება ამ მონაკვეთს – ვალე არის სასაზღვრო ქალაქი, გზა, რომელიც აქ გადის, საქართველოსა და თურქეთს აკავშირებს. ამ გზის ბოლოს არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. აქ გადაადგილება უწევთ არა მარტო ადგილობრივებს, არამედ საერთაშორისო მგზავრებსაც. გზა არის საშინელ მდგომარეობაში.
როგორც კი შემოხვალ ქალაქში, ეგრევე გხვდება უზარმაზარი ორმოები, რომელიც თუ არ იცი რომ ორმოა, ცუდ მდგომარეობაში აგდებს მანქანას,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ ჯაბა ნათენაძე, ვალეს მცხოვრები.
მას შემდეგ, რაც მოქალაქეებმა ვალეს ცენტრალურ გზაზე გაჩენილ ორმოებში გვირილები ჩარგეს, ჯაბა ნათენაძემ ამის ამსახველი ფოტოები გადაიღო და სოციალურ ქსელში გაავრცელა.
ფოტოებს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დღეს, 3 ივნისს, ქალაქ ვალესკენ მიმავალ გზაზე გაჩენილი ათობით ორმოდან ის ორმო ამოავსეს, რომელშიც მოქალაქეებმა გვირილები ჩარგეს.
„ძველი ასფალტის მონარჩენი მოიტანეს და ჩაყარეს, რაც არის დროებითი. აი, მაგალითად, უკვე რომ გამოვიარე შუადღისკენ, ნახევარი ამოყრილი იყო ორმოდან, იმიტომ, რომ დიდი ავტომობილები დადიან. წვიმები გვაქვს სულ და ეს გზა სულ მუდმივად ფუჭდება.
თურქეთ-საქართველოს საზღვრამდე რომ გაჰყვეთ ამ გზას, ანალოგიურ მდგომარეობას ნახავთ ყოველ 10 მეტრში. ნორმალური, წესიერი გზა, რომ ამოისუნთქოს მძღოლმა და კარგად გადაადგილდეს, არ არსებობს.
ეს მარტო მძღოლების პრობლემა არ არის, პრობლემას გვიქმნის ჩვენც, აქ მაცხოვრებლებს, მათ ვინც გზის პირას ვცხოვრობთ.
ჩვენი კორპუსები ისედაც ავარიულ მდგომარეობაშია და თითოეული ეს ჩარტყმა ამ ორმოში, ჩათვალეთ, რომ სამბალიანი მიწისძვრა გვაქვს ხოლმე. ჩვენ იმდენად მივეჩვიეთ, რომ აღარ ვაქცევთ ყურადღებას, თორემ ვინმე უცხო რომ მოდის, ჰგონია, რომ მიწისძვრა.
ტრაილერები და ეს მძიმე მანქანები რომ მოძრაობენ, ამ ორმოებში რომ არტყამენ, ძლიერ ვიბრაციას იწვევს,“ – ამბობს ჯაბა ნათენაძე.
სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ვალეს გზა საერთაშორისო მნიშვნელობისაა და მისი შეკეთება გზების დეპარტამენტს ევალება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ვალდებულია იშუამდგომლოს დეპარტამენტთან და ყურადღება მიაქცევინოს სახელმწიფო უწყებას.
„თვითმმართველობის მოვალეობა რა არის? საკითხებზე, რომელსაც თავად ვერ აგვარებს, იშუამდგომლოს ცენტრალურ უწყებებთან? მათ ყოველდღიურად უნდა შეაწუხონ, მიწერონ და მოითხოვონ [ამ გზის შეკეთება].
ბოლო რაც მახსოვს, ახალციხის შემოსასვლელში, თამარაშვილის ქუჩა გვაქვს, იქაც იგივე პრობლემა იყო, მანდ გააკეთეს ე.წ. „ლატკები“. იქ დააგეს. დანარჩენი მორჩა, გაჩერდა. აღარ არის პრობლემა ახალციხეში? თქვენ რომ გაიაროთ ქალაქში და ნახოთ რა მდგომარეობაა, თუმცა მარტო ამ ქალაქში არა. ოზურგეთის ამბავს ვუყურებდი ახლა, თევზი გაუშვა ვიღაცამ გზაზე გაჩენილ გუბეში. იგივე მდგომარეობაა სხვა ქალაქებშიც,“ – ამბობს ჯაბა ნათენაძე.
როდის გაკეთდება ახალციხე-ვალეს დამაკავშირებელი საერთაშორისო მაგისტრალი, ეს კითხვა „ბათუმელებმა“ საქართველოს გზების დეპარტამენტს დაუსვა.
გზების დეპარტამენტიდან ამ საკითხზე მიღებულ კომენტარს უცვლელად გთავაზობთ:
„პერიოდული და საგზაო სამუშაოების კონტრაქტების ფარგლებში მიმდინარეობს, ხაშური-ახალციხე-ვალე საავტომობილო გზის კმ6+560 – კმ8+950 და კმ48+850 – კმ56+700 მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ასევე, 25 მაისს გაფორმდა ხელშეკრულება ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ71+960 – კმ76+015 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის.
ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ0+000 – კმ6+560 მონაკვეთის რეაბილიტაციისათვის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გამოვლენილია და ხელშეკრულება უახლოეს დღეებში გაფორმდება.
ასევე, გამოცხადებულია ტენდერი ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ60+940 – კმ63+126 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, წინადადებების წარდგენის ვადა 9 ივნისს იწურება.
ასევე, გამარჯვებული გამოვლენილია საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზაზე ჩასატარებელ საგზაო სამუშაოების ტენდერში, რომლის ფარგლებშიც რეაბილიტაცია და პერიოდული უნდა ჩაუტარდეს ხაშური-ვალეს გზის 8 სხვადასხვა მონაკვეთს, რომელთა საერთო სიგრძე 61 კმ-ს შეადგენს,“- ნათქვამია გზების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში.