რა ნივთები გაიყიდება აუქციონზე ონლაინ მედიის გადასარჩენად

30.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ – მზექალა შანიძის ხელნაწერი, ნინო რამიშვილის ფინჯანი სუხიშვილების საოჯახო კოლექციიდან, ლანა ღოღობერიძის ნახატი, ბიძინა გუჯაბიძის მიერ პამირის მთებში, იბსინას პიკზე დაკრეფილი ედელვაისები, აკაკი შანიძის ხელმოწერა – ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ნივთებისა, რომელიც 31 მაისს, საღამოს 18:00 საათზე ქართული ონლაინ მედიის გადასარჩენად გამართულ აუქციონზე გაიყიდება.

აუქციონი იქნება ერთგვარი დაგვირგვინება ორდღიანი ფლიმარკეტისა, რომელიც 30-31 მაისს, თბილისში, სლინკ კაფეში, ილიას ბაღში გაიმართება.

ფლიმარკეტის მიზანია გაყიდული ნივთები ქართული დამოუკიდებელი ონლაინ მედიის გადასარჩენად შექმნილ ფონდში გადაირიცხოს.

ფლიმარკეტი 30 მაისს 12 საათზე გაიხსნება.

მედიის გადასარჩენად მისულ მარკეტზე იქნება ხატვის მასტერკლასი პატარებისათვის, ასევე საბავშვო სივრცეში გაიმართება კითხვის საათი. საღამოს 6 საათზე კი გუნდი იმღერებს სინათლისთვის.

ფლიმარკეტი 31 მაისსაც 12 საათზე გაიხსნება. ისევ იქნება კითხვის საათი ბავშვებისთვის, საღამოს 6 საათზე კი მოეწყობა უნიკალური და გამორჩეული ნივთების აუქციონი, რომელსაც ანა კორძაია-სამადაშვილი გაუძღვება, რომელიც უნიკალური ნივთების განსაკუთრებულ ისტორიებს აუქციონის მონაწილეებს პირადად მოუყვება.

აუქციონზე გამოტანილი იქნება საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანების პირადი და უნიკალური ნივთები. მათი გაყიდვიდან მიღებული თანხა კი დამოუკიდებელი ონლაინმედიების გაძლიერებას მოხმარდება.

 

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება" შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
