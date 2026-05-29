ბსუ-ს პროფესორის საქმეზე ეთიკის კომისია იმსჯელებს – შსს-მ გამოძიება დაიწყო

ბათუმის რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, ნანი გვარიშვილის მხრიდან აქტივისტებთან დაპირისპირების ფაქტზე ბსუ-ს ეთიკის საბჭო იმსჯელებს.
„ველოდებით სამართალდამცავების გადაწყვეტილებას და მოვიწვევთ უახლოეს დღეებში ეთიკის კომისიას“, – აცხადებენ ბსუ-ს ადმინისტრაციაში.
აქტივისტების თქმით, ნანი გვარიშვილმა 28 მაისს, უნივერსიტეტის შესასვლელთან აქტივისტებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ერთ მათგანს ხელითაც შეეხო. დაპირისპირების ამსახველი ვიდეოკადრები გუშინ, 28 მაისს გავრცელდა.
აქტივისტები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ხელმოწერას აგროვებდნენ პეტიციაზე – „მიეცი წამალი ბავშვებს“, დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად. ნანი გვარიშვილი ამ ფაქტმა გააღიზიანა.
დღეს, 29 მაისს, შს სამინისტროში დაგვიდასტურეს, რომ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 126-ე მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს.
