ბათუმის მერიამ „იაფი სახლის“ ასაშენებლად ადგილი ჯერ ვერ იპოვა

23.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიაში ჯერ ისევ არ აქვთ პასუხი კითხვაზე დაიწყება თუ არა 2026 წელს ე.წ. „იაფი სახლის“ მშენებლობა.

„2026 წლის ბიუჯეტის პროექტში 100 ათასი ლარი გათვალისწინებულია ე.წ. იაფი სახლის პროგრამისთვის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მისამართების შერჩევა, რის შემდეგაც განხორციელდება პროექტის შესყიდვა“ – ეს პასუხი 2026 წლის აპრილში მივიღეთ.

ერთი თვის შემდეგ მერიაში ისევ არ იციან სად და როდის დაიწყება „იაფი სახლის“ მშენებლობა და არც პროექტის შესყიდვაზე გამოუცხადებიათ ტენდერი.

ამის პარალელურად ჯერ ისევ არ დაწყებულა ბიზნესმენ გალიფ ოზთურქითვის ჩამორთმეული კორპუსების საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების პროცესი, როგორც ამას მთავრობა დაჰპირდა უსახლკაროებს.

საუბარია ბათუმში, გოგოლის ქუჩაზე უკანონოდ აშენებულ კორპუსებზე, რომლებიც ბიზსნესმენ გალიფ ოზთურქს ჩამოართვეს.

სხვადასხვა ჯგუფი, მათ შორის, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები პერიოდულად აქციებს მართავენ და ამ კორპუსებში არსებული ბინების სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გადაცემას ითხოვენ.

მერიის ინფორმაციით ამ კორპუსების საცხოვრებლად მომზადებისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის შესყიდვას გეგავენ, „რადგან კორპუსები აშენებულია ყოველგვარი წინასწარი კვლევების გარეშე, შესაბამისად განაშენიანების პარამეტრები არასტანდარტულია“.

2024 წელს მერიამ „იაფი სახლის“ მშენებლობის ადგილად ე.წ. გოროდოკის დასახლება დაასახელა, მერიის შესაბამისმა სამსახურმა, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ, ბაზრის კვლევაც კი ჩაატარა.

დოკუმენტების მიხედვით, მერიას ვოლსკის ქუჩაზე, #13-ში, 200 ოჯახზე გათვლილი კორპუსი უნდა აეშენებინა, თუმცა მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა.

„იაფი სახლის“ პროგრამის ფარგლებში ბინები ბოლოს მერიამ 2023 წელს გაანაწილა. ამის შემდეგ მოქალაქეებმა პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების შეტანა დაიწყეს,  ამის პარალელურად მერიამ  შეცვალა პროგრამის კრიტერიუმები, ხოლო ზოგი დეტალი დააზუსტა

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ბათუმში 26 მაისს „ურსა" და მორის მელაძე იმღერებენ – ჰონორარში 27 801 ლარი დაიხარჯება
ვინ და რას აშენებს ბაგრატიონის ქუჩაზე ბათუმში, სადაც საპროტესტო აქციები იმართება
ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია ჯერ არ დასრულებულა – დაიხარჯა 180 მილიონი ლარი
როგორ ნადგურდება აკვარიუმის შენობა ბათუმში – კიდევ ერთი პროექტი, რომელსაც მერიამ თავი ვერ მოაბა [ფოტო]
