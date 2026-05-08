მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

08.05.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 8 მაისის 21 საათიდან 9 მაისის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:

  • დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
    ღამით: 7 – 12 გრადუსი სითბო

მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
    ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
    ღამით: 1 – 6 გრადუსი ყინვა

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +14 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 10-11 მაისს ბათუმში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.

_______________

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როდის დათბება ბათუმში – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
როდის დათბება ბათუმში – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში მაისის პირველ დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში მაისის პირველ დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 14 დეკემბერი

რატომ დაიკეტა „სანაპირო“ ბათუმში 08.05.2026
რატომ დაიკეტა „სანაპირო“ ბათუმში
აშშ-სთან ივანიშვილის მთავარი პრობლემა 3 ცხენზე ერთდროულად ჯდომაა – ინტერვიუ 08.05.2026
აშშ-სთან ივანიშვილის მთავარი პრობლემა 3 ცხენზე ერთდროულად ჯდომაა – ინტერვიუ
ევროკავშირთან თუ საჭირო იქნება უკრაინის დახმარება, ჩვენ ვიქნებით დაინტერესებული – პოდოლიაკი 08.05.2026
ევროკავშირთან თუ საჭირო იქნება უკრაინის დახმარება, ჩვენ ვიქნებით დაინტერესებული – პოდოლიაკი
„ოცნებამ“ 175 მილიონი ლარის ავტომანქანები იყიდა – წელს 36 მილიონზე მეტს დახარჯავს 08.05.2026
„ოცნებამ“ 175 მილიონი ლარის ავტომანქანები იყიდა – წელს 36 მილიონზე მეტს დახარჯავს
„ეს იყო ტიტუშკების ქცევა“ – ხელვაჩაურში ჟურნალისტების ხელშეშლაზე გამოძიება არ დაიწყო 08.05.2026
„ეს იყო ტიტუშკების ქცევა“ – ხელვაჩაურში ჟურნალისტების ხელშეშლაზე გამოძიება არ დაიწყო
კრემლმა 9 მაისის აღლუმზე უცხოურ მედიას აკრედიტაცია გაუუქმა – Der Spiegel 08.05.2026
კრემლმა 9 მაისის აღლუმზე უცხოურ მედიას აკრედიტაცია გაუუქმა – Der Spiegel