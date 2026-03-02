სიახლეები

თიბისიმ მარტში პარტნიორ ობიექტებთან ერთად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ

02.03.2026 •
თიბისიმ მარტში პარტნიორ ობიექტებთან ერთად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი, როგორც მომხმარებელზე ორიენტირებული ბრენდი, მუდმივად ქმნის და ავითარებს, ისეთ პროდუქტებსა თუ სერვისებს, რომლებიც მაქსიმალურად მორგებულია მათ საჭიროებებზე და უმარტივებს ყოველდღიურობას.

გაზაფხულის დადგომასთან ერთად, თიბისიმ მომხმარებლების სურვილები და საჭიროებები ამჯერადაც გაითვალისწინა და მათ მარტის თვეში (2,3,7,8 მარტი) პარტნიორ ობიექტებთან ერთად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოუმზადა.

შეთავაზებებით ისარგებლებენ, როგორც ახალი თიბისი ბარათის და ახალი კონცეპტ ბარათების, ისე – ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელები.

შეთავაზებების პირობები და დეტალები ხელმისაწვდომია ბმულზე.

ახალი თიბისი ბარათი, რომელიც უკვე მილიონ მომხმარებელს აერთიანებს, მრავალი უპირატესობით გამოირჩევა და მოიცავს:

  • წვდომას ასობით განსაკუთრებულ შეთავაზებაზე, რომელიც მუდმივად ახლდება;
  • ქეშბექის მომენტალურ დაბრუნებას ერთგულ ყულაბაში და მის მარტივ, შეუზღუდავ გამოყენებას;
  • უფასო განაღდებას საქართველოში ნებისმიერი ბანკის ბანკომატიდან ლარში, ლიმიტის ფარგლებში;
  • მობაილბანკიდან კომუნალურ გადახდებს საკომისიოს გარეშე, უფასო გადარიცხვასა და სხვა შეღავათებს.
  • გაუმჯობესებული პირობებით- სამმაგი დაგროვებით, სამოგზაურო და სხვა უპირატესობებით სარგებლობის შესაძლებლობას ახალი თიბისი კონცეპტ და კონცეპტ 360 ბარათებით.

ახალი თიბისი ბარათების აღება შესაძლებელია წამებში, მობაილბანკიდან, ფილიალებში მისვლისა და ზედმეტი დროის ხარჯვის გარეშე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 14 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 ნოემბერი

Nine Pro-Western Parties Form United Opposition Alliance in Georgia 02.03.2026
Nine Pro-Western Parties Form United Opposition Alliance in Georgia
როგორ მოვძებნო საუკეთესო შეთავაზებები ახალი ბინის მოწყობისთვის 02.03.2026
როგორ მოვძებნო საუკეთესო შეთავაზებები ახალი ბინის მოწყობისთვის
სკოლებში საგაზაფხულო არდადეგები 7 მარტს დაიწყება 02.03.2026
სკოლებში საგაზაფხულო არდადეგები 7 მარტს დაიწყება
„ვაპროტესტებთ ბავშვებთან ერთად“ – მშობლები საჩუქრის გამო მასწავლებლის გათავისუფლებაზე 02.03.2026
„ვაპროტესტებთ ბავშვებთან ერთად“ – მშობლები საჩუქრის გამო მასწავლებლის გათავისუფლებაზე
თიბისიმ მარტში პარტნიორ ობიექტებთან ერთად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ 02.03.2026
თიბისიმ მარტში პარტნიორ ობიექტებთან ერთად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ
Georgian Dream Condoles Iran Over Deaths of Leaders and Citizens, Israel Over Civilian Victims — Silent on U.S. Casualties 02.03.2026
Georgian Dream Condoles Iran Over Deaths of Leaders and Citizens, Israel Over Civilian Victims — Silent on U.S. Casualties