მაღაზიაში მარაგის კონტროლი ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია: ზედმეტი რაოდენობა თანხას გიყინავს და ხშირად პროდუქტიც გასაყიდი გრჩება, ხოლო დეფიციტი პირდაპირ გაყიდვებს გაკარგვინებს – მომხმარებელი ვერ პოულობს სასურველ საქონელს და კონკურენტთან მიდის. პრობლემა კიდევ უფრო მძაფრდება მაშინ, როცა ნაშთები ხელით, სხვადასხვა ფურცელში ან რამდენიმე სისტემაშია გაბნეული: მონაცემები გვიანდება, შეცდომები ხშირდება და ზუსტი კონტროლი რთულდება.
აიქეშის cloud-ზე დაფუძნებული POS სავაჭრო პროგრამა მარაგების მართვას ერთ სისტემაში აერთიანებს. ეს ნიშნავს, რომ ნაშთები, მიღება-ჩაბარება და გაყიდვები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, ხოლო შენ რეალურ სურათს ხედავ ნებისმიერ დროს, სწრაფად, მოწესრიგებულად და მონაცემებზე დაყრდნობით.
დღევანდელ ბლოგში მოგიყვებით, როგორ ეხმარება აიქეშის სავაჭრო პროგრამა მაღაზიებს მარაგების მართვაში.
მარაგის კონტროლი ყოველდღიურობაში
მაღაზიაში მარაგის სწორად მართვა პროდუქტის ერთ სისტემაში მოწესრიგებულად თავმოყრით უნდა დაიწყო. აიქეშის სავაჭრო პროგრამის საშუალებით, პროდუქტებს მარტივად ამატებ, კატეგორიებს აწყობ, ფასებს აკონტროლებ და საჭიროების მიხედვით, მონაცემებს ოპერატიულად აახლებ. როცა კატალოგი დალაგებულია, ყოველდღიური ოპერაციებიც უფრო სწრაფი და ზუსტი ხდება. მოლარეს აღარ უწევს ხელით ძებნა და ნაშთების გადამოწმებაზე დროის დაკარგვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი კი რეალური ნაშთებია: ნებისმიერ დროს ხედავ, რომელი პროდუქტი რამდენი დაგრჩა და რისი შევსებაა საჭირო. მინიმალურ ნიშნულზე ჩამოსვლის შემთხვევაში, სისტემა შეტყობინებას გიგზავნის, რათა დეფიციტი არ შეგექმნას და გაყიდვა არ დაკარგო. შედეგად, ზედმეტი მარაგი ნაკლებად გიგროვდება, თანხა უსარგებლო ნაშთებში არ იყინება და მომხმარებელს საჭირო პროდუქტი ყოველთვის ხვდება.
მიღება-ჩაბარება და დაბრუნებები
მარაგების მართვაში ყველაზე მეტი დრო ხშირად არა გაყიდვებზე, არამედ მიღება-ჩაბარებასა და დაბრუნებებზე იხარჯება. როცა ეს პროცესი სხვადასხვა ფურცელზე ინახება, შეცდომის დაშვება მარტივია, რადგან რაოდენობა ირევა, გადამოწმება რთულდება და დოკუმენტებზე მუშაობა ზედმეტ რესურსს მოითხოვს. აიქეშის POS პროგრამა მიღება-დაბრუნებას სისტემურად ალაგებს, რათა თითოეული ოპერაცია ერთ სივრცეში იყოს დაფიქსირებული და საწყობის სურათი რეალურად ასახავდეს მდგომარეობას.
მნიშვნელოვანი უპირატესობაა RS.GE-დან მიღება/დაბრუნების პროცესის გამარტივებაც, რადგან დოკუმენტაცია უფრო მოწესრიგებულია და ოპერაციები სწრაფად სრულდება. გარდა ამისა, თუ უკვე მუშაობდი სხვა პროგრამაში, აიქეში გაძლევს შესაძლებლობას მონაცემების იმპორტიც გააკეთო (პროდუქცია, მიღებები, აღწერები, მომწოდებლები), რათა გადასვლა გაგიმარტივდეს. შედეგად, საწყობი უფრო გამჭვირვალეა და მარაგის კონტროლი ბევრად სტაბილური ხდება.
ანალიტიკა, მიმწოდებლები და უკეთესი გადაწყვეტილებები
მარაგის მართვისას მნიშვნელოვანია იცოდე, რომელი პროდუქტი იყიდება ყველაზე სწრაფად, რომელი ნელა და სად შეიძლება ზედმეტი ნაშთი დაგიგროვდეს. აიქეშის სავაჭრო პროგრამაში გაყიდვებისა და მარაგის მონაცემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, რაც ანალიზს ამარტივებს: ხედავ რეალურ სურათს და გადაწყვეტილებებს ინტუიციით კი არა, მონაცემებზე დაყრდნობით იღებ.
რეპორტებისა და სამართავი პანელის დახმარებით მარტივად აკონტროლებ ნაშთებს, ბრუნვებსა და მოთხოვნის დინამიკას დროის მიხედვით, რათა შევსება წინასწარ დაგეგმო. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია მიმწოდებლების სიის მოწესრიგება, როცა ინფორმაცია სტრუქტურირებულია, შესყიდვებიც უფრო ზუსტი და დროული ხდება. cloud-ზე დაფუძნებული მართვა კი საშუალებას გაძლევს, მარაგები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან გადაამოწმო. ეს ფუნქციონალი განსაკუთრებით კომფორტულია მაშინ, როცა ერთზე მეტი ობიექტი გაქვს.
შეჯამება
მარაგების მართვა მაღაზიაში ნიშნავს იმას, რომ დეფიციტი არ შეიქმნას და ზედმეტი ნაშთიც არ დაგიგროვდეს. აიქეშის cloud-ზე დაფუძნებული POS სავაჭრო პროგრამა ამ პროცესს ერთ სისტემაში უყრის თავს. ამგვარად, გაძლევს რეალურ ნაშთებს, ამარტივებს მიღება-ჩაბარებასა და დაბრუნებებს, მათ შორის RS.GE ოპერაციებსაც, ხოლო რეპორტებითა და ანალიტიკით გეხმარება, შევსება წინასწარ დაგეგმო. როცა მონაცემები მოწესრიგებულია და ყოველთვის ხელმისაწვდომია, მარაგის კონტროლი უფრო ზუსტი ხდება, დანაკარგი მცირდება და მომხმარებელს საჭირო პროდუქტი მუდმივად დახვდება.