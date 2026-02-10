მთავარი,სიახლეები

რუსეთის თავდასხმის შედეგად უკრაინაში დედა დაიღუპა 11 წლის შვილთან ერთად

10.02.2026 •
რუსეთის თავდასხმის შედეგად უკრაინაში დედა დაიღუპა 11 წლის შვილთან ერთად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინაში, დონეცკის ოლქში, სლოვიანსკში, 10 თებერვალს, რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და შვიდი დაშავდა.

ოფიციალური ცნობებით, დაიღუპა დედა-შვილი, ახალგაზრდა ქალი და მისი 11 წლის ქალიშვილი.

დაშავებულებს შორის 7 წლის ბავშვია.

უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, 10 თებერვლის ღამეს, რუსეთმა 125 დრონი გამოიყენა თავდასხმისთვის, უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 110 დრონი გაანეიტრალა.

თავდასხმის შედეგად ოდესის რეგიონის სოფლები ნაწილობრივ ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა – რუსული დრონების სამიზნე სწორედ ამ რეგიონში მდებარე ენერგოობიექტი იყო.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 თებერვალი
უკრაინაში რუსულ დრონს ქალის და 10 წლის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 თებერვალი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 თებერვალი
