თიბისის დეკემბრის მარათონის პირველი კვირა – 320-ზე მეტი გამარჯვებული და 45 000 ლარამდე გაცემული პრიზები

10.12.2025 •
თიბისის დეკემბრის მარათონის პირველი კვირა – 320-ზე მეტი გამარჯვებული და 45 000 ლარამდე გაცემული პრიზები
აქ შეგვეძლო გვეთქვა – ცეცხლი აინთო, თამაში დაიწყო, თუმცა, უკვე ერთი კვირაა თიბისის მობაილბანკში დეკემბრის მარათონი სრული სვლით გიზგიზებს.

გასული კვირის ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებში კი, „რამდენი კლიკი დააგროვე?“ „ამდენი მონეტა რანაირად გაქვს?“ და „რამდენი მეგობარი მოიწვიე?“ – ლიდერობენ.

მარათონის პირველი სათამაშო კვირის შემდეგ, 320 გამარჯვებულზე ბონუს პრიზებად უკვე 32 000 ლარი გაიცა. შეგახსენებ, რომ თუ მილიონ მონეტას დააგროვებ, შენც გახდები 100 ლარის მფლობელი.

უკვე გამოვლინდა პირველი კვირის ლიდერი და გამარჯვებული, რომელსაც საჩუქრად 10 000 ლარი გადაეცა. მარათონის დასრულებამდე ჯერ 3 კვირაა დარჩენილი; ამიტომ, შენი წარმატების შანსი კი არ იკლებს, პირიქით – მატულობს.

გახსოვდეს, რომ ყველაზე მეტი მონეტის დაგროვება მეგობრების მოწვევითაა შესაძლებელი. მოიწვიე მეგობარი, ვისაც თიბისის მობაილბანკი ჯერ არ აქვს და მიიღე 800 მონეტა საჩუქრად.

250 000-ზე მეტი აქტიური მოთამაშე, ერთმანეთს კვირისა და მარათონის მთავარი პრიზის მოსაგებად ერკინება. გვიან არასდროსაა, შემოუერთდი დეკემბრის მარათონს ახლავე – შენი შანსი თიბისის მობაილბანკშია.

მთავარია გჯეროდეს!

თიბისი Banking Tech Awards 2025-ის პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელია
შეიმსუბუქე ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი თიბისის ერთგული საკრედიტო ბარათით
შეძლებ იმასაც, რაც არავის გაუკეთებია – მთავარია გჯეროდეს!
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით

რას ამბობს მოსამართლე, რომელიც „ოცნების“ ახალი კანონის გამოყენებაზე ისევ უარზეა
ბათუმის აეროპორტის გაფართოება გზშ-ს გარეშე გაგრძელდება
„გამოცდის ჩაბარება აღარ იქნება საჭირო“ – სამინისტრო მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გამოცდაზე
თიბისის დეკემბრის მარათონის პირველი კვირა – 320-ზე მეტი გამარჯვებული და 45 000 ლარამდე გაცემული პრიზები
ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთების პროექტის საჯარო განხილვის დრო ცნობილია
რა ფილმებს ნახავთ ბათუმში „ბიაფის“ კინოკვირეულზე