შეიმსუბუქე ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი თიბისის ერთგული საკრედიტო ბარათით

08.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შოპინგის სახალისო ნაწილი ყველას უყვარს, იქნება ეს ნივთების ყიდვა ახალი ჰობისთვის, საჩუქრების არჩევა საყვარელი ადამიანებისთვის, თუ გარდერობის ან ტექნიკის განახლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში,  ჩვენი შემოსავლის ძირითადი ნაწილი არა სახალისო, არამედ რუტინულ შოპინგზე იხარჯება.

სურსათი, საწმენდი საშუალებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები და წვრილმანები, რაც თვის განმავლობაში შეუმჩნევლად გროვდება – ეს აუცილებელი ხარჯები ჩვენი ფინანსური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, იმ შემთხვევაშიც, როცა მათგან ვერავითარ სარგებელს ვიღებთ.

თუმცა თიბისის ერგული საკრედიტო ბარათის დახმარებით შეგიძლია, შეიმსუბუქო ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი და რუტინული შოპინგი უფრო სახალისო გახადო.

ამისთვის საყიდლების სიის შეცვლა საერთოდ არ დაგჭირდება. საკმარისია, გადაიხადო თიბისის ერთგული ბარათით იქ, სადაც ისედაც იხდი, და უფრო მეტი ქეშბექი ავტომატურად დაგიბრუნდება ერთგულის საფულეში.

მნიშვნელობა არ აქვს, ყველაზე მეტ ფულს სურსათზე ხარჯავ, მედიკამენტებზე თუ თავის მოვლის საშუალებებზე, რადგან 12%-მდე ქეშბექს ერთგულის 4 000-ზე მეტ პარტნიორ ობიექტში დაიბრუნებ. თანაც ეს ყველაფერი მრავალჯერადად. გარდა ამისა, შერჩეულ ობიექტებში 50%-მდე ქეშბექ შეთავაზებებსაც რეგულარულად მიიღებ.

ამასთან, ერთგული ბარათის დაფარვის მოქნილი პირობები საშუალებას გაძლევს, საკრედიტო ბარათი შენი საჭიროებისა და სურვილისამებრ გამოიყენო. დავალიანების სრულად დაფარვა კი მაქსიმუმ 55 დღეში შეგიძლია ისე, რომ წლიური პროცენტი არ დაგერიცხება.

რაც მთავარია, ლიმიტის დამტკიცება და ბარათის აღება 1-2 წუთში, ფილიალში მისვლის გარეშე, მობაილბანკიდან არის შესაძლებელი. ერთგული ბარათის ციფრულ საფულეში გადატანას და ლიმიტით სარგებლობას კი მომენტალურად შეძლებ.

რუტინული შოპინგი გარდაუვალია, თუმცა ის ტვირთად არ უნდა იქცეს. თუ სადებეტო ბარათს ყოველკვირეულად ათობით მაღაზიაში ისედაც ატარებ, შეცვალე ის ერთგული საკრედიტო ბარათით, და აქციე თითოეული გადახადა უფრო მეტ სარგებლად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
საია: ციხის ადმინისტრაცია გეგმავს მზია ამაღლობელისათვის თვალზე კვლევების ჩატარებას
ორი მცირეწლოვანი შვილის მამას საზოგადოების დახმარება სჭირდება
„ისტორიის გაკვეთილი“ – ბათუმში „ინდიგო“ ვორქშოპი გაიმართება
შეიმსუბუქე ყოველდღიური ხარჯების ტვირთი თიბისის ერთგული საკრედიტო ბარათით
ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი დააკავეს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 დეკემბერი