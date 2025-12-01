მთავარი,სიახლეები

ნობელიატები აცხადებენ, რომ უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო შეთანხმება უნდა შეეხოს პოლიტპატიმრებსაც

01.12.2025 •
ნობელიატები აცხადებენ, რომ უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო შეთანხმება უნდა შეეხოს პოლიტპატიმრებსაც
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ნობელის პრემიის ლაურეატების ჯგუფი წერილით მიმართავს აშშ-ს, უკრაინის, რუსეთისა და ევროკავშირის ლიდერებს, უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო შეთანხმებაში გათვალისწინებული იყოს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი.

„დოიჩე ველე“  წერს, რომ წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა 1-ელ დეკემბერს და რომელსაც ხელს აწერს ნობელის პრემიის 17 ლაურეატი, ნათქვამია:

„უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი უნდა იყოს ცეცხლის შეწყვეტა, შემდგომ კი ამას უნდა მოჰყვეს მოლაპარაკებები და ტყვეების გაცვლა. გთხოვთ, შეიყვანოთ სამშვიდობო შეთანხმების პროექტში პუნქტი იმ სამოქალაქო პირების შეწყალების ან გაცვლის შესახებ, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ პოლიტპატიმრებად იწოდებიან“.

წერილში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ციხეებში ომის საწინააღმდეგო პოზიციის გამო 1000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება და უფლებადამცველი ორგანიზაციის, „მემორიალის“ მიერ ისინი პოლიტიკურ პატიმრებად არიან აღიარებულნი.

„დოიჩე ველე“ წერს, რომ  ნობელის პრემიის ლაურეატებს შორის, რომლებმაც მიმართვას ხელი მოაწერეს, არიან 2015 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში – სვეტლანა ალექსიევიჩი და 2021 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში, რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი.

წერილზე ხელმოწერა გრძელდება.

ფოტოზე: სვეტლანა ალექსეევიჩი, დმიტრი მურატოვი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
