ნობელიატები აცხადებენ, რომ უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო შეთანხმება უნდა შეეხოს პოლიტპატიმრებსაც

ნობელის პრემიის ლაურეატების ჯგუფი წერილით მიმართავს აშშ-ს, უკრაინის, რუსეთისა და ევროკავშირის ლიდერებს, უკრაინა-რუსეთის სამშვიდობო შეთანხმებაში გათვალისწინებული იყოს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი.
„დოიჩე ველე“ წერს, რომ წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა 1-ელ დეკემბერს და რომელსაც ხელს აწერს ნობელის პრემიის 17 ლაურეატი, ნათქვამია:
„უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი უნდა იყოს ცეცხლის შეწყვეტა, შემდგომ კი ამას უნდა მოჰყვეს მოლაპარაკებები და ტყვეების გაცვლა. გთხოვთ, შეიყვანოთ სამშვიდობო შეთანხმების პროექტში პუნქტი იმ სამოქალაქო პირების შეწყალების ან გაცვლის შესახებ, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ პოლიტპატიმრებად იწოდებიან“.
წერილში აღნიშნულია, რომ რუსეთის ციხეებში ომის საწინააღმდეგო პოზიციის გამო 1000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება და უფლებადამცველი ორგანიზაციის, „მემორიალის“ მიერ ისინი პოლიტიკურ პატიმრებად არიან აღიარებულნი.
„დოიჩე ველე“ წერს, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატებს შორის, რომლებმაც მიმართვას ხელი მოაწერეს, არიან 2015 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში – სვეტლანა ალექსიევიჩი და 2021 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში, რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი.
წერილზე ხელმოწერა გრძელდება.
____________
ფოტოზე: სვეტლანა ალექსეევიჩი, დმიტრი მურატოვი