როგორ გავიგოთ, ვინ თანამშრომლობს КГБ-ს მემკვიდრეებთან საქართველოს წინააღმდეგ

პარტია „თავისუფლების მოედანმა“ შეიმუშავა ლუსტრაციის კანონპროექტი, რომლის მხარდასაჭერად მოქალაქეთა ხელმოწერებს უკვე აგროვებენ.
„ლუსტრაციის კანონის მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მავნე საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა გავლენისგან გაათავისუფლოს სახელმწიფო და სახელმწიფო მმართველობა. ამ კანონის მიხედვით, იმ ადამიანებს, რომლებიც მიზანმიმართულად თანამშრომლობდნენ „კაგებესთან” და მის მემკვიდრე ორგანიზაციებთან, ქართული, ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ, აეკრძალებათ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობა და ასევე საკონტრაქტო ან რაიმე სხვა ურთიერთობები“, – აცხადებს პარტია „თავისუფლების მოედნის“ ერთ-ერთი ლიდერი, ლევან ცუცქირიძე და დასძენს, რომ მოქალაქეთა ხელმოწერებს ამ კანონპროექტის მხარდასაჭერად სწორედ იმიტომ აგროვებენ ახლა, რომ შემდეგში „ვერავინ რომ შეძლოს მისი გაჩერება ან დაბლოკვა“.
ლევან ცუცქირიძის თქმით, ეს იქნება პირველი ინიციატივა, რომელსაც ისინი წარუდგენენ ახალ, დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტს.
პარტიის იდეაა, შეიქმნას „ეროვნული მეხსიერების საბჭო“, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება მთავრობის, პარლამენტის, სასამართლოსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებით. საბჭომ უნდა შეისწავლოს არქივები და გამოავლინოს ადამიანები, რომლებიც ტოტალიტარული სისტემის განმტკიცებას ემსახურებოდნენ. მათ დროებით ან სამუდამოდ აეკრძალებათ პოლიტიკური თანამდებობების დაკავება, საჯარო სამსახურში დასაქმება, საგანმანათლებლო და კვლევით ორგანიზაციებში მუშაობა, სახელმწიფო შესყიდვებსა და ტენდერებში მონაწილეობა.
„ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, წარსულისთვის თვალის გასწორება და საზოგადოების ინფორმირება და განათლება იმის შესახებ, თუ რამხელა უბედურება მოუტანა საბჭოთა კავშირმა საქართველოს“, – აცხადებს ლევან ცუცქირიძე. – „ჩვენ ვთვლით, რომ ლუსტრაციის კანონი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი იმისთვის, რომ თავი დავიზღვიოთ ისეთი პრობლემებისგან, რომელიც დღეს შეგვიქმნა ქართულმა ოცნებამ“.