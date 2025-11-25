მთავარი,სიახლეები

რას სთავაზობს „ოცნების“ შემწირველის კომპანია ბათუმის მერიას და რის სანაცვლოდ

25.11.2025 •
რას სთავაზობს „ოცნების“ შემწირველის კომპანია ბათუმის მერიას და რის სანაცვლოდ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მშენებელი კომპანია ახალი პროექტის მაქსიმალურ სიმაღლეზე [კ2] თანხმობის სანაცვლოდ ბათუმის მერიას სკვერის მოწყობას სთავაზობს. კომპანია სკვერის აშენებას გეგმავს მუნიციპალიტეტის მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ასევე თავისი სხვა კომპანიის სამშენებლო პროექტის წინ მდებარეობს.

მერია თანახმაა, ახლა გადაწყვეტილება საკრებულომ უნდა მიიღოს.

„მიეცეს დადებითი რეკომენდაცია შპს „ბათომი დეველოპმენტი“-ს მუნიციპალურ მიზნობრივ პროგრამაში ჩართვასა და მის ფარგლებში განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი ან/და მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტის განხორციელებისათვის დადგენილი ხელშემწყობი ღონისძიებებით სარგებლობაზე“, – ვკითხულობთ განკარგულების პროექტში, რომელიც მერიამ დასამტკიცებლად უკვე მოამზადა.

შპს „ბათომი დეველოპმენტი“ ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილისა და პუშკინის ქუჩების კვეთაზე მრავალბინიანი, 26 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. წინასწარი ინფორმაციით, შენობის სიმაღლე 80 მეტრი იქნება. ამისთვის კომპანიას პროექტის განაშენიანების კოეფიციენტის გაზრდა სჭირდება 16.0-მდე.

მონიშნულია ადგილი, რომლის ათვისებასაც კომპანია მშენებლობისთვის გეგმავს

სანაცვლოდ მერიას ნამატი ფართობის 10 პროცენტს და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ  ნაკვეთზე, ბაგრატიონის #127-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობას ჰპირდება.

წითელი ფერით მონიშნულია ადგილი, სადაც კომპანია მერიას სკვერის მოწყობას სთავაზობს, მწვანე ფერით მონიშნულია „ნევ ბათ ჯგუფის“ მიწის ნაკვეთი, სადაც კომპანია ასევე მრავალბინიანი კომპლექსის აშენებას გეგმავს.

ზუსტად იმ ნაკვეთის მომიჯნავედ, სადაც კომპანიამ მერიას სკვერის მოწყობა შესთავაზა, შპს „ბათომი დეველოპმენტის“ ერთ-ერთი მესაკუთრის ზურაბ დუმბაძის სხვა კომპანია „ნევ ბათ ჯგუფი“ 20-სართულიანი კორპუსის  აშენებას გეგმავს.

რენდერი

შპს „ბათომი დეველოპმენტი“ 2025 წლის აპრილში დაფუძნებული კომპანიაა და მის წილებს ზურაბ დუმბაძე [41%] , მანუჩარ ქამადაძე [49%] და ლია აშბა[10%] ინაწილებენ. კომპანიის ერთ-ერთი მფლობელი ზურაბ დუმბაძე ამავდროულად „ნევ ბათ ჯგუფის“ 50%-ის მფლობელია, დარჩენილ 50 პროცენტს კი ზებურ დუმბაძე ფლობს.

ბათუმში სამშენებლო ბიზნესში ჩართული ძმების, ზებურ და ზურაბ დუმბაძეებისგან და მათი ბიზნესპარტნიორებისგან „ქართულმა ოცნებამ“ შემოწირულების სახით, 2020-2024 წლებში, 965 000 ათასი ლარი მიიღო, ძმებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა კი ბოლო წლებში 6 სამშენებლო ნებართვა მიიღეს, რაც საერთო ჯამში ბათუმში 75,456 კვადრატული მეტრ მშენებლობას ითვალისწინებს.

ამ თემაზე:

ძმებმა ზურაბ და ზებურ დუმბაძეებმა და მათმა პარტნიორებმა „ოცნებას“ 1 მლნ შესწირეს – კვლევა

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
38-სართულიანი კორპუსი 140 ავტომანქანის ადგილით – პროექტი ბათუმში, შავშეთის ქუჩაზე
38-სართულიანი კორპუსი 140 ავტომანქანის ადგილით – პროექტი ბათუმში, შავშეთის ქუჩაზე
შსს ბათუმში ჩამონგრეული სახლის ადგილას აშენებულ კორპუსში 256 კვ.მ-ს ითხოვს
შსს ბათუმში ჩამონგრეული სახლის ადგილას აშენებულ კორპუსში 256 კვ.მ-ს ითხოვს
ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა
ბათუმის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსმა თანამდებობა დატოვა
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს

რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 8 ადამიანი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 მარტი

მასწავლებელი მის მიერ დაარსებული ბიბლიოთეკიდან გაათავისუფლეს – „ეს მოხდა ჩემი აქტიურობის გამო“ 25.11.2025
მასწავლებელი მის მიერ დაარსებული ბიბლიოთეკიდან გაათავისუფლეს – „ეს მოხდა ჩემი აქტიურობის გამო“
38-სართულიანი კორპუსი 140 ავტომანქანის ადგილით – პროექტი ბათუმში, შავშეთის ქუჩაზე 25.11.2025
38-სართულიანი კორპუსი 140 ავტომანქანის ადგილით – პროექტი ბათუმში, შავშეთის ქუჩაზე
„ოცნების“ დეპუტატი, საკრებულოს წევრი და ვიცე-მერი ათენში კონცერტზე – სამინისტრო ხარჯებს მალავს 25.11.2025
„ოცნების“ დეპუტატი, საკრებულოს წევრი და ვიცე-მერი ათენში კონცერტზე – სამინისტრო ხარჯებს მალავს
ბათუმელი მედროშის საქმის განხილვა 27 ნოემბერს იწყება – რა მტკიცებულებები აქვს პროკურატურას? 25.11.2025
ბათუმელი მედროშის საქმის განხილვა 27 ნოემბერს იწყება – რა მტკიცებულებები აქვს პროკურატურას?
„ევროპელები დასხდნენ უკრაინელებთან ერთად და ტექსტი თავიდან ბოლომდე გადაამუშავეს“ – ინტერვიუ 25.11.2025
„ევროპელები დასხდნენ უკრაინელებთან ერთად და ტექსტი თავიდან ბოლომდე გადაამუშავეს“ – ინტერვიუ
Eagle Hills in Europe: What Happened to Its Mega-Projects? 25.11.2025
Eagle Hills in Europe: What Happened to Its Mega-Projects?